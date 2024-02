Rodrigo Contreras y la advertencia a sus rivales para la última etapa del Tour Colombia 2024

El 'cafetero' Rodrigo Contreras (Nu Colombia), líder del Tour Colombia a falta de una etapa, espera "controlar los posibles ataques de los equipos World Tour" y plantear la estrategia "a la defensiva" para conquistar el maillot amarillo de la presente edición.

"Llevo muchos años trabajando, unos 20, y puedo decir que hoy ha sido un día muy bonito. He sufrido mucho, pero sigo siendo líder, he logrado retener el maillot amarillo gracias a mis compañeros. Carapaz era el más fuerte, pero controlamos bien, conocía el terreno y se notó", dijo Contreras en meta.

Contreras admitió haber pasado apuros con los ataques de Carapaz y el trabajo conjunto del EF.

"Lo pasé mal cuando Carapaz atacó muy fuerte a 5 de meta, pero regulé y pude aguantar. Todo el día hubo ataques, pero la subida ha sido muy dura, muy larga, 40 km de ascenso. El equipo controló bien al Astana y Colombia, luego con el EF me quedé solo, no venía nadie por detrás y apliqué mis aptitudes de contrarreloj, y supe regular las fuerzas", explicó.

Publicidad

El líder estuvo peleando con los equipos del World Tour y corredores ilustres del pelotón mundial, como Carapaz, Urán, Bernal o Chaves.

"He estado 2 veces en equipo World Tour (Quick Step y Astana), pero como gregario, y así era difícil ganar. Luego el equipo no me puso a correr mucho, el manager tampoco se preocupó para que siguiera allí y me volví a Colombia", detalló.

Contreras considera que en Europa hizo buenas carreras, quedando entre los puestos 10-15.

Publicidad

"Sigo motivado, es mi trabajo y mi pasión, Si puedo regresar, regresaré. Ahora hay mucho talento joven, pero se pueden contar con los dedos de la mano. A mis 30 me siento bien, la edad no es brecha para triunfar, ente los 35 y 40 a puede lograr".

Ante la etapa decisiva, Contreras lo tiene claro. "Nosotros vamos a le defensiva, los otros equipos a ver qué proponen. Me siento bien y veremos qué pasa", concluyó.