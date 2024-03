Casi tres años después, Egan Bernal volvió a subirse al podio de una carrera World Tour. Lo consiguió, este domingo, en la Vuelta a Cataluña donde terminó en la segunda posición del podio por detrás de Tadej Pogacar, que se coronó campeón tras ganar cuatro de las siete etapas; y de Mikel Landa, que mostró buenas condiciones.

El corredor cundinamarqués sigue mostrando una progresión en su forma física y cada vez está más cerca del nivel que espera mostrar en la próxima edición del Tour de Francia, donde tiene la ilusión de pelear con las estrellas como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic.

Una vez terminada la Vuelta a Cataluña , Egan Bernal dio declaraciones, en exclusiva, para Caracol Sports: "En este momento, sé que no estoy en el mejor momento, en mi mejor nivel ni versión; mi objetivo no era ni siquiera seguirlo. Estaba contento con el podio y ya. No fue para nada fácil, tanto en lo físico como en lo mental. Después de haber estado en lo más alto del ciclismo, a pasar a ni siquiera poder terminar carreras fue bastante dura".

"Antes de venir a la Vuelta a Cataluña, quería el podio, pero lo veía lejos. Ya que lo pude hacer es como: 'Pucha, otra vez estoy ahí, me alegra mucho que estoy cogiendo el nivel'", agregó el pedalista de Zipaquirá.

Publicidad

Sobre el futuro, dijo: "Queda bastante tiempo para seguir entrenando. La temporada hasta ahora comienza y todo va por buen camino, así que seguiremos por esta senda".

Egan Bernal, en la Vuelta a Cataluña. /Getty Images

Igualmente, en su cuenta de Instagram, Bernal también hizo una reflexión sobre lo que consiguió en la Vuelta a Cataluña: “Mi primer Podio World Tour desde mi renacer, pero seamos honestos… Aún falta mucho trabajo para volver a ser el Egan Bernal de antes, así que vuelvo a casa a seguir trabajando”.

Publicidad

¿Cuál será la próxima carrera de Egan Bernal?

Luego de su participación en la Vuelta a Cataluña, ahora el corredor cundinamarqués tendrá unos días de descanso y entrenamiento antes de afrontar su nueva competencia. En una entrevista, el de Zipaquirá confirmó que su próxima salida será el Tour de Romandía, en Suiza. Aunque en primera instancia, tenía pensado estar en la Vuelta al País Vasco, esto puede significar una sobrecarga, tras el nivel mostrado en la París Niza y en Cataluña.