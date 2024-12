¿Cómo están David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento de sus lesiones?

Este jueves 12 de diciembre, Atlético Nacional se juega una de sus cuatro finales. En el estadio Atanasio Girardot, recibirá a América de Cali, por la ida de la final de Copa BetPlay 2024 . Recordemos que el cuadro 'verdolaga' también está en la serie definitiva de la Liga BetPlay II-2024. Sin embargo, había preocupación por el estado de salud de algunas de sus figuras; es el caso de David Ospina, Marino Hinestroza y Andrés Sarmiento.

Por eso, en rueda de prensa previo al encuentro frente a los 'escarlatas', se conocieron detalles de cómo van las lesiones de los tres futbolistas. Luis Pérez, asistente técnico del club 'verdolaga', habló y contó la situación de cada uno de ellos. De igual manera, se conoció la lista de convocados para este compromiso y los nombres del arquero y ambos extremos están allí, a disposición del entrenador.

¿Qué importancia tiene terminar la final de visitante?

"El entrenador tiene una idea clara para jugar de local o de visita, con los mismos principios, valores y fundamentos, que se manejan a nivel grupal. Siempre es importante sacar ventaja con nuestra gente e hinchada, pero son 180 minutos. Lo más importante es el hoy, lo que viene. Tenemos que hacer las cosas bien. Es una bonita final. Después se pensará en lo que se viene que es el encuentro a disputarse en el estadio Pascual Guerrero, en Cali. El rival es fuerte y grande también".

¿Cómo está David Ospina?

"David Ospina ha progresado y evolucionado bastante bien, pero hasta el día del partido se esperará. Ojalá que marche de la mejor manera y esté al 100%".

¿Cuál es el estado de salud de Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza?

"Ambos están bien, evolucionado de gran manera. Creemos en la programación de ellos y del grupo en general. Estamos entendiendo que llegamos a la recta final, pero que por el trabajo hecho en el semestre, están bien. Esperamos que estén al 100% y ya se decidirá quiénes irán como titulares y qué decisiones se tomarán basado en ello y lo que se quiera hacer".

David Ospina rompió el silencio. Foto: Atlético Nacional

¿Cambia en algo que el profesor Efraín Juárez no esté en la línea?

"La realidad es que siempre se presentan oportunidades en la vida. Así como se la da al equipo de jugar dos finales, se me da a mí. Sin embargo, no cambia en nada. Todo se mantendrá, conforme a lo hablado y practicado a lo largo del semestre, con los mismos valores. Tenemos que vivir el presente al máximo y daré lo mejor para poder transmitir lo que se quiere hacer. No fue un acto que él quiso hacer en contra de alguien o algo, solo fue por su pasión por el fútbol; las decisiones son tomadas por otra gente y solo queda apoyar a los futbolistas en la cancha, con la idea de juego que ya se tiene clara".

¿Esperaban en poco tiempo, llegar a donde están?

"Desde que veníamos, sabíamos de la jerarquía e historia del club. Hay que buscar resultados inmediatos, es verdad, pero sí se cree en el proceso, en el día a día, los principios y valores de la institución. Se trata de mejorar siempre. Todo es un paso a paso y llegan los resultados. Por fortuna, se nos dio en poco tiempo, pero es el trabajo lo que hace mejorar".