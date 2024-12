Desde Nacional se pronunciaron por las sanciones a Marino Hinestroza y Jorman Campuzano

Dimayor publicó la resolución con las sanciones correspondientes a Atlético Nacional por lo ocurrido en los partidos frente a Millonarios, correspondiente a la tercera y cuarta fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2024 . Uno de los que se vio afectado fue Marino Hinestroza, por su festejo en el que hizo como una 'gallina' y se limpió la boca con el banderín.

"Se sanciona con dos (2) fechas de suspensión y multa de dos (2) SMMLV equivalentes a dos millones seiscientos mil pesos ($2.600.000)", citó el comunicado. Otro de los involucrados fue Campuzano, por haberle enviado un duro mensaje, en sus redes sociales, a la Dimayor, afirmando que "existen amaños en el fútbol colombiano". Esto no cayó bien y hubo castigo.

"Serán cuatro (4) fechas de suspensión y multa de quince (15) SMMLV, equivalentes a diecinueve millones quinientos mil ($19.500.000)", informaron. Por último, "Juan Pablo Torres tendrá suspensión de tres (3) fechas y la multa de tres millones novecientos mil pesos($3.900.000) por incurrir en la infracción descrita en el literal b) del artículo 64 del CDU de la FCF".

Esto generó toda clase de reacciones y quien se pronunció fue Luis Pérez, asistente técnico del cuadro 'verdolaga'. En la rueda de prensa, previo al encuentro frente a América de Cali, por la ida de la Copa BetPlay II-2024 , fue consultado por el tema y no dudó en dar su punto de vista. Y es que Marino Hinestroza y Jorman Campuzano son dos piezas clave.

Atlético Nacional, con luz verde. Foto: Atlético Nacional.

¿Cómo han manejado la seguidilla de partidos?

"En el tiempo que llevamos, hemos sido precavidos. Hubo muchos partidos, en poco tiempo, pero hemos planificado bien y manejado las cargas. Vamos partido a partido. Ha habido rotación en el equipo porque tenemos 25 jugadores en los que confiamos. Por eso, en estos cuatro encuentros, nos jugamos todo. Esperamos tener una buena actuación en la ida y que el futbolista que esté desde el inicio o el que entre, lo haga de la mejor manera, siempre dejándolo todo en la cancha".

¿Qué opinión tienen de las sanciones a Marino Hinestroza y Jorman Campuzano?

Sobre el castigo, en el equipo hemos hablado, que lo que no está en nuestras manos, no podemos hacer nada, ni argumentar. Al final de cuentas, estamos convencidos de que lo que hacemos es lo importante y se valora. Por eso, Atlético Nacional está en las finales, por los sacrificios, la entrega, el trabajo. Lo que no está en nuestras manos, no se puede hacer nada y lo dejamos a quienes deciden y tendrán que acoger o apelar a las sanciones".

¿Lo que pase en la ida condicionará la vuelta?

"Para nosotros, el partido más importante es el de ida. No se puede pensar en el de vuelta, si no sabe qué ha pasado en nuestra casa. El trabajo hecho de locales, con nuestra gente, será clave. Basado en eso se van a tomar algunas medidas".

¿Cómo manejar las cargas emocionales?

"Esto se trabaja todos los días, no solo por las finales. El equipo está conformado desde lo humano y después la parte de la profesión. Todos los días tenemos emociones, pero, en el día a día, tratamos de que se sientan bien. Ahora, existe un grupo de especialistas en ese tema que procura de que estén bien. De hecho, el profesor Efraín Juárez es bueno en ello, al mirar primero la parte del ser humano y después otros aspectos. El grupo lo ha tomado de buena manera y las cargas de la menta y lo físico, se ha evaluado en todo el semestre. Veremos cómo seguir y continuar para la final de vuelta de Copa".