Sorpresa en el Mundial de ciclismo: uno de los favoritos se 'bajó' de la carrera

Este domingo 22 de septiembre, se dio a conocer que uno de los favoritos se 'bajó' del Mundial de ciclismo. El pedalista reveló a través de redes sociales los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión.

Se trata de Richard Carapaz, corredor ecuatoriano formado en Colombia, quien supo ganar el Giro de Italia. 'La Locomotora del Carchi', como es conocido, se pronunció en su cuenta oficial de 'Instagram'.

"En las últimas horas, me he visto obligado a viajar a Ecuador de urgencia para acompañar a mi hija, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente de emergencia. Afortunadamente, la cirugía salió bien. Sin embargo, todavía requiere de cuidados. Ante esta emergencia familiar, no he podido entrenar durante varios días y mi condición no está a la altura de lo que Ecuador merece, ni física ni mentalmente. Por este motivo, he tomado la decisión de no participar en el Mundial de Zúrich 2024"

"Representar al Ecuador es una de las responsabilidades más grandes que tengo como deportista. Sin embargo, todos somos humanos. En nuestra carrera deportiva, hay circunstancias que trascienden el deporte y la salud de mi familia es mi prioridad".

Publicidad

"Me gustaría agradecer a la Federación Ecuatoriana de Ciclismo por la confianza depositada en mí para el Mundial y desearle toda la suerte del mundo a mis compañeros. Seguiremos trabajando para dejar el nombre del país en lo más alto".

De esta manera, el Mundial de ciclismo se queda sin una de sus grandes figuras, eso sí, están firmes corredores como Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Primoz Roglic.

Richard Carapaz, ciclista ecuatoriano del EF Education EasyPost, en medio de la Vuelta a España 2024 Getty Images

Publicidad

Palmarés de Richard Carapaz

2013

Campeonato Panamericano en Ruta sub-23

2015

1 etapa del Clásico RCN

Vuelta de la Juventud de Colombia

2016 (como amateur

Vuelta a Navarra, más 1 etapa

Publicidad

2018

Vuelta a Asturias, más 1 etapa

1 etapa del Giro de Italia

2019

Vuelta a Asturias, más 1 etapa

Giro de Italia, más 2 etapas

Publicidad

2020

1 etapa del Tour de Polonia

2.º en la Vuelta a España

UCI America Tour

2021

Vuelta a Suiza, más 1 etapa

3.º en el Tour de Francia

Juegos Olímpicos en Ruta

2022

Campeonato de Ecuador Contrarreloj

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta

1 etapa de la Volta a Cataluña

2.º en el Giro de Italia

3 etapas de la Vuelta a España, más clasificación de la montaña

2023

Campeonato de Ecuador en Ruta

Mercan'Tour Classic Alpes-Maritimes

2.º en los Juegos Panamericanos Contrarreloj Plata

Publicidad

2024

Campeonato de Ecuador Contrarreloj

2.º en el Campeonato de Ecuador en Ruta

1 etapa del Tour Colombia

1 etapa del Tour de Romandía

1 etapa del Tour de Francia, más clasificación de la montaña y premio de la combatividad 1