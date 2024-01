Stefan Kung le dio con toda a la UCI por su terrible caída en el Campeonato Europeo de contrarreloj

Uno de los ciclistas más versátiles dentro del pelotón es Stefan Kung, un suizo de 30 años que ha brillado tanto en pista como en ruta. El año pasado fue protagonista de una terrible caída en el Campeonato Europeo de contrarreloj, prueba que terminó con conmoción cerebral y fracturas en el pómulo y en las manos. Ahora el pedalista señaló fuertemente a la UCI por lo ocurrido.

En una entrevista para 'Radsport-News', Kung no tuvo problema en reflexionar, pero sobre todo encarar de frente al órgano que rige el ciclismo en todo el mundo. "La UCI debería abordar el problema. No se le puede decir a un corredor que levante la cabeza. Cada corredor hará siempre lo que pueda hacerle más rápido. La UCI debe crear mejores condiciones. Las condiciones deben ser tales que el deporte pueda desarrollarse con seguridad al nivel al que se desarrolla ahora. Las posiciones aerodinámicas son cada vez más extremas, a lo que tú como piloto también eres muy sensible. Te dices a ti mismo: si puedes, baja la cabeza. En la vuelta a Emmen podrías hacerlo e ir a tope", dijo de entrada.

Y es que el suizo enfatiza en que una decisión en el pasado de la UCI lo ha afectado directamente a él. "Se dieron cuenta hace unos años de que los pilotos más pequeños tenían ventaja en la contrarreloj y por eso ajustaron las posiciones, pero yo soy uno de los pilotos más grandes y para mí el espacio entre la superficie de contacto y la parte superior de los accesorios es de 14 centímetros. Quizá deberían haberlo dejado como estaba, pero ése no es mi terreno", añadió.

Por último, manifestó que fue muy acucioso a la hora ver su caída y de nuevo cargó contra la Unión Ciclística Internacional. "Fue un accidente innecesario y también parecía extraño, así que lo analizamos detenidamente y sacamos nuestras conclusiones. Pero también en este caso la pelota vuelve al tejado de la UCI”, concluyó.