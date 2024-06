Tadej Pogacar tomó una decisión sobre el aficionado que lo empujó en el Giro de Italia 2024

Tadej Pogacar es uno de los mejores ciclistas del mundo y por fuera de las carreteras es muy carismático y por lo general siempre esboza una sonrisa en su rostro. Sin embargo, en este 2024 el esloveno tuvo un episodio de enojo luego de ser empujado por un aficionado en el Giro de Italia. Ahora, el pedalista del UAE tomó cartas sobre el asunto.

En la etapa 20 de la 'corsa rosa', con la intención de animarlo, los aficionados cruzaron la línea y hasta llegaron a tocarlo, lo cual fue muy arriesgado. En uno de los videos que se hizo viral en las redes sociales, se observa al esloveno avanzando a buen ritmo cuando de repente un hombre se coloca a su lado a pie y le da un empujón. Como era previsible, Pogacar no lo tomó bien y lo demostró con un manotazo, evidenciando su descontento.

Ahora, se dio a conocer que pese al enojo de ese momento, el esloveno decidió no acusar de manera oficial al aficionado. Adam Hansen, presidente de la Asociación de corredores (CPA), reveló que, "la CPA buscó presentar cargos contra el italiano, pero Pogačar dijo 'por favor, no lo hagas, porque es un anciano'".

Para Hansen, si bien su entidad busca proteger a los ciclistas, se debe respetar la decisión del corredor del UAE. "Debido a que Pogačar dijo que no, mi opinión personal es que deberíamos seguir eso. No deberíamos acusar a una persona cuando los pasajeros no quieren hacerlo", añadió.

Por último, el dirigente le envió un mensaje a los fanáticos, enfatizando que apoyen a sus ídolos, pero siendo conscientes del peligro que puede provocar sus comportamientos. "La belleza del deporte es que pueden estar muy cerca, pero por otro lado tienen que respetar eso. Solo tenemos que mostrar una señal a los demás espectadores, a los aficionados, de que tienen que dejar en paz a los ciclistas, porque eso es lo que quieren los ciclistas", concluyó.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), ciclista esloveno, celebra su campeonato en el Giro de Italia 2024 AFP

Palmarés de Tadej Pogacar en el 2024



Strade Bianche

Volta a Cataluña, más 4 etapas

Lieja-Bastoña-Lieja

Giro de Italia , más 6 etapas y clasificación de la montaña