Tadej Pogacar y el debate de su superioridad en el ciclismo: voces de expertos

El dominio aplastante de las principales figuras del ciclismo, como el esloveno Tadej Pogacar o el danés Jonas Vingegaard, en las pruebas en las que participan, están siendo motivo de criticas en algunos sectores del ciclismo al entender que esa superioridad no beneficia a este deporte y que además muestran ciertos tintes de avaricia.

Después de imponerse en la Strade Bianche, Pogacar arrasó en la Volta a Cataluña con 4 triunfos de etapa y la general. Con motivo de esa exhibición, el director del EF Education, Tejay van Garderen, comentó que el esloveno hizo que "todo fuera frustrante"y que los rivales "parecieran niños".

También dijo el excorredor que "Pogacar no está haciendo muchos amigos en el pelotón".

Campeones españoles, como Óscar Freire, triple campeón del Mundo y de la Milán San Remo, Alejandro Valverde, una vez arcoíris universal y ganador de Vuelta a España y 4 Liejas entre sus 133 victorias, Óscar Pereiro, ganador del Tour de Francia y "Purito" Rodríguez, vencedor de Flecha Valona e Il Lombardía, opinaron al respecto desde Sant Antoni de Portmany, donde participan en la Vuelta a Ibiza MTB Scott by Shimano.

Publicidad

Los cuatro fenómenos afirman que la forma de ganar de Pogacar o Vingegaard no perjudica al ciclismo y llegan a afirmar que ellos, en lugar del esloveno, harían los mismo.

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) espera coronarse campeón de la Vuelta a Cataluña 2024 Getty Images

ALEJANDRO VALVERDE:"LOS DOMINIOS VAN POR ÉPOCAS"

"Está claro que para Pogacar ganar arrasando es buenísimo, pero al final esto va por épocas y han salido ahora un Pogacar, un Vingegaard, un Evenepoel que lo ganan prácticamente todo"

Publicidad

Esto para el ciclismo no es ni malo ni bueno. Al final, como he dicho, son épocas y llegará el momento, pues que tampoco ganará, pero no sabemos cuándo".

OSCAR FREIRE: "SI YO FUESE POGACAR, HARÍA LO MISMO"

"En la Volta a Cataluña ha arrasado, tal vez faltó algún rival que le hiciera sombra, aunque de su nivel hay pocos. Es un ciclista muy rápido que incluso hubiera podio ganar al esprint cualquiera de las etapas. Se ha atracado de victorias y ha jugado con sus rivales de forma espectacular".

"No es bueno que siempre gane el mismo corredor. Está claro que es el mejor corredor del mundo o uno de los dos o tres mejores. Si no coincide con rivales de su altura y su equipo es fuerte como ha demostrado, es difícil ganarle".

"De ahí a que Pogacar sea criticado por su "voracidad" en competición hay un exceso. Está claro que Pogacar no va a frenar. Yo, si fuera él, haría lo mismo. Él se dedica a ganar, le pagan por ganar y no le pagan por hacer segundo entonces".

Publicidad

"Pogacar no tiene ninguna culpa, al contrario, yo creo que él gana y lo hace de manera espectacular, si arrolla, pues bueno, las cosas son así. En el ciclismo y en el deporte se puede ganar de esta manera".

Tadej Pogacar en la etapa 1 de la Vuelta a Cataluña 2024. David Ramos/Getty Images

ÓSCAR PEREIRO: " A MÍ ME ENCANTARÍA SER POGACAR"

"A mí, me encantaría ser Pogacar. Cuando estás en un equipo rival no gusta tener enfrente a alguien tan superior. Tanto Pogacar como Vingegaard son dos salvajes que cada vez que se ponen un dorsal quieren ganar".

Publicidad

"Al final, dignificas también el trabajo de tus compañeros, de los mecánicos, de los masajistas, del que saca los billetes de avión, del que programa la temporada...

"No sé si es bueno o no para el ciclismo y no me gusta comparar épocas, pero los últimos cuatro o 5 años de ciclismo con aparición de corredores de época como Pogacar, Vingegaard o Evenepoel ha cambiado el ciclismo. Cuando estoy en mi casa veo cada etapa porque sé que algo normal no va a suceder".

"PURITO" RODRÍGUEZ: "LA GENTE SE ENGANCHA CON ESTAS EXHIBICIONES"

"Bueno, no es solo Pogacar quien lo gana todo, también Vingegaard o Van der Poel están ganando todo lo que corren. Ahora hay 4 ò 5 galácticos que están varios puntos por encima del resto".

"No sé si es bueno o malo para el ciclismo un dominio absoluto, pero sí sé que yo cada vez veo más ciclistas y más gente enganchada a este deporte y más gente que te pregunta sobre todo por estos fenómenos. Yo, como ciclista, es verdad que me gustaría que el abanico fuera un poquito más amplio, pero en el aspecto de espectáculo para el ciclismo".

Publicidad

"Hace apenas una semana que acabó la Volta a Cataluña y a todos los sitios que he ido donde no se suele hablar ciclismo, me han preguntado por qué ha ganado así Pogacar, con lo cual, yo creo que algo bueno sí que tiene que ser".