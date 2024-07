Tadej Pogacar y la verdadera razón por la cuál no estará en la Vuelta a España 2024

Tadej Pogacar es la sensación del ciclismo en la actualidad y sus recientes títulos en el Giro de Italia y Tour de Francia así lo confirman. El esloveno se ha caracterizado desde sus inicios por ser agresivo sobre la bicicleta y no esperar las ofensivas de sus rivales. Luego de quedarse con la camiseta amarilla por tercera vez, muchos creían en la posibilidad de verlo en la Vuelta a España para hacer realidad el 'triplete', sin embargo, ya se oficializó que no estará. Ahora, un rival manifestó en una entrevista los motivos reales de la decisión de 'Pogy'.

Se trata de Geraint Thomas, corredor del INEOS Grenadiers, quien supo ganar la 'Grande Boucle' en el 2018. El experimentado ciclista reveló que él fue a la fuente primaria para conocer los detalles. “Le pregunté en el pelotón, pero me dijo: tengo que mantener a la gente contenta en el equipo. Y es que tienen tantos líderes en el UAE Team Emirates. Lo entiendo”, contó sin tapujos.

Y es que más allá de revelar la respuesta que le dio el esloveno, Thomas se dio a la tarea de analizar esa decisión. “Participar en tres grandes vueltas al más alto nivel cuesta mucha energía, incluso para Pogacar. Pero podría hacerlo sin ningún problema. Creo que el Campeonato del Mundo es su principal objetivo”, añadió el también subcampeón del Giro de Italia 2023.

Por último, el capo de 38 años enfatizó que la versión que dio el equipo árabe no lo convence. “Y también ha renunciado a los Juegos Olímpicos. Ese recorrido es algo similar a Glasgow. Participará, pero ganar es muy difícil. Probablemente quiera descansar un poco ahora y luego centrarse en el Campeonato del Mundo, así que no creo mucho en la historia de la protesta (haciendo alusión a la no convocatoria de su novia, Urska Zigart)”, concluyó.

Geraint Thomas y Tadej Pogacar en la etapa 3 del Giro de Italia 2024. Dario Belingheri/Getty Images

Publicidad

Otras declaraciones de Geraint Thomas:

Sobre sus días de descanso

"Estoy cansado, pero es una sensación agradable poder desconectar un poco. Aunque también resulta extraño, porque estuve inmerso en ello durante tanto tiempo. Pero bueno, es agradable. No he hecho gran cosa en los últimos días. Algunas barbacoas, algunas copas, ese tipo de cosas. Es agradable salir de esa intensa burbuja ciclista, que es lo que ocurre en una gran vuelta”.