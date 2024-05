Tadej Pogacar ya piensa en competir contra Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic

Tadej Pogacar es el mejor ciclista del mundo en la actualidad y su desempeño en el Giro de Italia 2024 así lo demuestra. La 'maglia rosa' y la 'azzurra' dan cuenta de su poderío sobre la bicicleta. El esloveno ya acumula cuatro triunfos en su debut en la 'corsa rosa' y desde ya dejó ver que tiene muchas ganas de competir en el Tour de Francia.

El ciclista del UAE Team Emirates habló en rueda de prensa en el segundo día de descanso de la carrera y comenzó refiriéndose a su victoria en la etapa reina del domingo. “La primera vez que estuve aquí en Livigno fue cuando era junior, cuando estaba en el campo de entrenamiento con la selección nacional en Sankt Moritz. Vinimos aquí con una furgoneta casi averiada para repostar combustible. Al fin y al cabo, aquí la gasolina era más barata. Era la primera vez”, dijo de entrada.

Y es que 'Pogy' tiene capítulos guardados en su corazón sobre dicho trazado de alta montaña. “Después de eso, creo que volví aquí todos los años. Tengo grandes recuerdos de Livigno y es maravilloso haber ganado la etapa reina aquí ahora. Aquí, tuve mi primera cita con mi prometida Urska. Fue el mejor momento de mi vida”, agregó el pedalista nacido en 1998.

Acto seguido y dejando un poco de lado los recuerdos, Pogacar entró de lleno en todo lo que ocurrió en la etapa 15, en la cual superó en el último kilómetro a Nairo Quintana. “Sin duda fue una de mis mejores actuaciones en la alta montaña. En términos de potencia, es difícil comparar el rendimiento. Si me guío por mis sensaciones, está sin duda entre mis tres mejores recorridos de montaña que he realizado. No entre los tres primeros en todos los terrenos. Fue un trazado extremadamente largo de 222 kilómetros, con varias subidas prolongadas donde el puerto final estaba muy por encima de los 2000 metros. Me sentí muy bien allí. Estoy contento con las piernas y el estado que tengo actualmente”, dijo el esloveno.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard llegan juntos en la etapa 15 del Tour de Francia 2023 AFP

Publicidad

Por último, la prensa aprovechó y le consultó por el Tour de Francia, carrera en la cual también estará Pogacar. “Esa competición está por llegar. Tengo muchas ganas de que llegue julio para competir contra Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Primero tenemos que sobrevivir aquí la última semana y luego la atención se centrará en julio”, dijo sin tapujos el actual líder del Giro.