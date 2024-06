A Tadej Pogacar no le salió la estrategia en el Tour de Francia: "Estuve a punto de hacerlo"

El esloveno Tadej Pogacar se mostró satisfecho con su rendimiento en la primera etapa del Tour de Francia , en la que intentó sacar unos segundos de renta a sus rivales por la general en el esprint final, pero señaló que en la segunda, que incluye el ascenso a la cota de San Luca, aspira a que haya más diferencias.

"Creo que ha sido un buen día, se ha rodado a buen ritmo e incluso con el calor me he sentido bien y eso es una buena noticia para mí", afirmó el ciclista del UAE.

"Al final intenté hacer el esprint, vi que había la oportunidad y estuve a punto de obtener algunos segundos. Quería también ver si podía obtener la bonificación, pero llegaron los dos escapados y merecen la victoria", señaló el esloveno, que acabó cuarto la jornada, el primero sin bonificaciones.

"Se me dan bien estos esprints reducidos y he logrado llegar por delante de algunos de los mejores en esa disciplina, como Pedersen", agregó.

"Creo que mañana será un día más abierto, con más pelea entre los favoritos. Anuncian calor y creo que en el ascenso a San Lucha puede haber más diferencia que la que hemos visto hoy", destacó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates, en el Tour de Francia 2024 AFP

Los favoritos quedaron con buenas sensaciones

"Estoy contento con las sensaciones. Me da mucha confianza para las tres próximas semanas", afirmó el danés Jonas Vingegaard, ganador de las dos últimas ediciones y que acaba de recuperarse de una caída en abril que le provocó fracturas en la clavícula, en varias costillas y un neumotórax.

Vingegaard entró en un pelotón de 46 corredores en el que estaban todos los principales favoritos, a cinco segundos de Bardet.

Tercero de la etapa fue el belga Wout Van Aert, compañero de Vingegaard en el Visma-Lease a Bike e igualmente recuperado de una lesión seria recientemente.

"Es una pena que no haya podido ganar, pero teniendo en cuenta de dónde vengo me siento realmente bien. No me esperaba estar aquí, a este nivel", dijo el belga, que sufrió múltiples fracturas en una caída en marzo.