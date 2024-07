Egan Bernal: "Hice buenos números, pero el Tour es la carrera más difícil del mundo"

El Tour de Francia 2024 no le dio espera a la montaña y la presentó de entrada en las primeras etapas, pero sobre todo en la que se disputó este martes con un paso por el mítico Col de Galbier. Uno de los que sufrió un poco fue Egan Bernal, quien no pudo seguir el ritmo de Tadej Pogacar, ganador de la cuarta fracción y nuevo líder de la carrera.

Tan pronto cruzó la meta, el 'joven maravilla' atendió a la prensa y tuvo una breve charla con Diego Alberto, nuestro periodista de Caracol Sports. "La subida fue bastante larga, algunos corredores se estaban quedando, hubo cortes, pero nada del otro mundo la verdad", reveló el corredor que lideras las filas del INEOS Grenadiers.

Luego, Bernal dejó en claro que su estado de forma es óptimo, pero que los rivales están 'volando' sobre el 'caballito de acero'. "Fue una subida bastante rápida, de mucho nivel, creo que hice mejores números que la última es que subí aquí al Galibier que fue en el Tour de Francia del 2019. Así que es eso, estoy bien, pero los otros están mejores, el nivel está súper alto, hay que estar consciente de esos y al final estoy contento con mis sensaciones", agregó el ciclista de 28 años.

Egan Bernal. Dario Belingheri/Getty Images

Si bien Bernal arribó como líder de la escuadra británica, él mismo se encargó de abrirle las puertas y la posibilidades a un compañero que ahora mismo se encuentra en una buena posición en la clasificación general. "Esto es el Tour de Francia, la carrera más difícil del mundo, todos se preparan para esto, solo gana uno, hay corredores que están muy fuerte, nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos a Carlos Rodríguez que está ahí adelante y todavía queda muchísimo tour", expresó el 'escarabajo'.

Por último, Bernal dejó en claro que sabía que los ataques no se harían esperar, pero que de igual manera está satisfecho con lo mostrado en esta etapa. "Yo sabía que iba a haber ataques, siempre hay alguien que lo quiere intentar, así lo hicieron, fue muy rápido. Hace bastante daño cuando no uno no logra ir a rueda, ya uno ve la distancia y quiere tratar de mantener el ritmo. Pero estoy contento con mi rendimiento, es lo que hay, estoy contento volver acá al Tour y estar un poco más adelante", concluyó.

