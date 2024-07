Egan Bernal tiene encantado al líder del INEOS en el Tour de Francia: le agradecieron

"De momento estoy contento con la marcha del Tour de Francia. Todavía no hemos empezado las etapas de montaña seguidas, solo hemos tenido una, pero bueno, ya hay diferencias. Lo importante es que no hayamos tenido contratiempos estos días", dijo Carlos Rodríguez, compañero de Egan Bernal en el INEOS Grenadiers.

"Estamos trabajando bien como bloque y eso es lo importante que nos podemos llevar de estos primeros 9 días de competición. Estamos en un segundo plano, pero es bueno que los demás tengan la responsabilidad. Está claro que de momento han demostrado, sobre todo Pogacar , que están un poco por encima, por eso no han sacado tiempo".

En comparación con el año pasado, Rodríguez se muestra más tranquilo y con confianza.

"Estoy tranquilo y con confianza en mí mismo, hemos hecho las cosas bien, lo mejor que hemos podido, y seguiremos así, y luego los resultados serán los que tengan que ser. Ahora llegará el fin de semana con las etapas de los Pirineos, y seguramente las más duras", precisó.

No obstante, añadió Rodríguez, "el miércoles también puede haber diferencias, pero hay que ver cómo me voy encontrando y cómo se va desarrollando cada etapa. La del domingo es más dura, hay un puerto de salida que no le va a gustar a nadie.

Sobre el apoyo recibido por parte del INEOS, donde está Egan Bernal, el ciclista granadino se mostró agradecido a sus compañeros.

"Sí, la verdad es que el equipo me está cuidando súper bien, están pendientes de mí en todo momento, pendientes de que esté bien colocado para evitar problemas, así que estoy muy agradecido por hacerme las cosas más fáciles. Si no he perdido más tiempo respecto a los demás es gracias a ese trabajo de equipo", subrayó.

Carlos Rodríguez ofreció su opinión sobre el debate desatado por la presunta actitud displicente de Vingegaard en las etapas de tierra, en concreto por no querer colaborar con Pogacar y Evenepoel en una escapada entre los tres.

"Nunca se puede saber qué puede pasar con los grupos que se van formando. El Visma no se quería exponer a quedarse a solas con Pogacar porque ha demostrado lo fuerte que es. No fue problema nuestro porque íbamos detrás intentando alcanzarlo", concluyó.