Noticias Caracol  / INEOS

INEOS

  • Wout van Aert y Tadej Pogacar.
    Wout van Aert y Tadej Pogacar.
    afp.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 21: Van Aert le dañó la fiesta a Pogacar

    El ciclista belga Wout van Aert ganó la última etapa del Tour de Francia 2025 luego de un brutal ataque a Tadej Pogacar, quien se quedó con las ganas de cerrar con broche de oro en París.

  • Wout van Aert, ganador de la etapa 21 del Tour de Francia 2025.
    Wout van Aert, ganador de la etapa 21 del Tour de Francia 2025.
    afp.
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Wout van Aert en la etapa 21 del Tour de Francia 2025

    Este domingo 27 de julio, la última jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 132 kilómetros con cuatro puertos de montaña y el habitual paso por los Campos Elíseos.

  • Tour de Francia 2025.
    Tour de Francia 2025.
    afp.
    Ciclismo

    Tour de Francia 2025, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 21 por Caracol Sports y Ditu

    La vigésimo primera jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 132,3 kilómetros entre Mantes-la-Ville y Paris (Champs-Élysées) ¡No se pierda el final de la carrera!

  • Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    Tadej Pogacar, ciclista esloveno.
    AFP.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 20: Tadej Pogacar ya saborea el título

    La vigésima etapa del Tour de Francia 2025 dejó como ganador al australiano Kaden Groves, quien se metió en la fuga y luego atacó a 16 kilómetros de la meta para llevarse la victoria.

  • Kaden Groves, ganador de la etapa 20 del Tour de Francia 2025.
    Kaden Groves, ganador de la etapa 20 del Tour de Francia 2025.
    afp.
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Kaden Groves en la etapa 20 del Tour de Francia 2025

    Este sábado 26 de julio, la vigésima jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 184,2 kilómetros entre las localidades de Nantua y Pontarlier.

  • Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.
    Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.
    afp.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 19: Vingegaard le descontó a Pogacar

    La fracción 19 del Tour de Francia 2025 tuvo otra batalla en la alta montaña, dejando como ganador a Thymen Arensman. Tadej Pogacar fue tercero y sigue líder.

  • Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia, junto a Joshua Tarling
    Egan Bernal, líder del INEOS Grenadiers en el Giro de Italia, junto a Joshua Tarling
    Getty Images
    Ciclismo

    Escándalo en el equipo de Egan Bernal: entrenador sale del Tour de Francia por caso de dopaje

    Ineos Grenadiers, equipo del colombiano Egan Bernal, retiró a uno de sus entrenadores en el Tour de Francia 2025 por estar vinculado a una red de dopaje. ¡Acá todos los detalles!

  • Thymen Arensman, ganador de la etapa 19 del Tour de Francia 2025.
    Thymen Arensman, ganador de la etapa 19 del Tour de Francia 2025.
    afp.
    EN VIVO
    Ciclismo

    Reviva la victoria de Thymen Arensman en la etapa 19 del Tour de Francia 2025

    Este viernes 25 de julio, la decimo novena jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 93 kilómetros con tres puertos de montaña entre las localidades de Albertville y La Plagne.

  • Tour de Francia 2025.
    Tour de Francia 2025.
    afp.
    Ciclismo

    Tour de Francia 2025, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 18 por Caracol Sports y Ditu

    La decimo octava jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 171,5 kilómetros entre Vif y el mítico puerto Col de la Loze. ¡No se pierda la carrera!

  • Tadej Pogacar en la etapa 17 del Tour de Francia 2025.
    Tadej Pogacar en la etapa 17 del Tour de Francia 2025.
    afp.
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 17; día tranquilo para Tadej Pogacar

    La fracción número 17 del Tour de Francia 2025 se definió en un emocionante esprint en el que se impuso el italiano Jonathan Milan, portador de la camiseta verde.

