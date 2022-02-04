Noticias Caracol INEOS
INEOS
-
Clasificación general del Tour de Francia, tras la etapa 21: Van Aert le dañó la fiesta a Pogacar
El ciclista belga Wout van Aert ganó la última etapa del Tour de Francia 2025 luego de un brutal ataque a Tadej Pogacar, quien se quedó con las ganas de cerrar con broche de oro en París.
-
Reviva la victoria de Wout van Aert en la etapa 21 del Tour de Francia 2025
Este domingo 27 de julio, la última jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 132 kilómetros con cuatro puertos de montaña y el habitual paso por los Campos Elíseos.
-
Tour de Francia 2025, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 21 por Caracol Sports y Ditu
La vigésimo primera jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 132,3 kilómetros entre Mantes-la-Ville y Paris (Champs-Élysées) ¡No se pierda el final de la carrera!
-
Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 20: Tadej Pogacar ya saborea el título
La vigésima etapa del Tour de Francia 2025 dejó como ganador al australiano Kaden Groves, quien se metió en la fuga y luego atacó a 16 kilómetros de la meta para llevarse la victoria.
-
Reviva la victoria de Kaden Groves en la etapa 20 del Tour de Francia 2025
Este sábado 26 de julio, la vigésima jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 184,2 kilómetros entre las localidades de Nantua y Pontarlier.
-
Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 19: Vingegaard le descontó a Pogacar
La fracción 19 del Tour de Francia 2025 tuvo otra batalla en la alta montaña, dejando como ganador a Thymen Arensman. Tadej Pogacar fue tercero y sigue líder.
-
Escándalo en el equipo de Egan Bernal: entrenador sale del Tour de Francia por caso de dopaje
Ineos Grenadiers, equipo del colombiano Egan Bernal, retiró a uno de sus entrenadores en el Tour de Francia 2025 por estar vinculado a una red de dopaje. ¡Acá todos los detalles!
-
Reviva la victoria de Thymen Arensman en la etapa 19 del Tour de Francia 2025
Este viernes 25 de julio, la decimo novena jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 93 kilómetros con tres puertos de montaña entre las localidades de Albertville y La Plagne.
-
Tour de Francia 2025, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 18 por Caracol Sports y Ditu
La decimo octava jornada del Tour de Francia 2025 tendrá un recorrido de 171,5 kilómetros entre Vif y el mítico puerto Col de la Loze. ¡No se pierda la carrera!
-
Clasificación general del Tour de Francia 2025, tras la etapa 17; día tranquilo para Tadej Pogacar
La fracción número 17 del Tour de Francia 2025 se definió en un emocionante esprint en el que se impuso el italiano Jonathan Milan, portador de la camiseta verde.