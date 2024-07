Etapa 15 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

Es una de las imágenes más icónicas, y a la vez trágicas, de la historia del ciclismo español. El 12 de julio de 1971, Luis Ocaña sufrió una caída en el col de Menté, el puerto pirenaico que volverá a subir este domingo el pelotón, que le costó la victoria en un Tour de Francia en el que puso contra las cuerdas a Eddy Merckx.

En la bajada de ese puerto de primera categoría, de 9,3 kilómetros al 9,1% de pendiente media, y bajo una lluvia torrencial que arrastraba ríos de lodo, Ocaña se fue al suelo junto al 'Caníbal' aunque el español se llevó la peor parte.

Después de haber ganado la Vuelta a España el año anterior, Ocaña aspiraba a privar al belga de un tercer Tour de Francia seguido. Y aventajaba antes de aquella fatídica 14ª etapa en más de siete minutos a Merckx.

Pero en aquella caída, en la que el malogrado corredor español sufrió varios traumatismos y contusiones, después de que la mala suerte se cebase con él al ser atropellado por otro corredor cuando trataba de levantarse, terminó con sus opciones en aquel Tour.

Perfil y altimetría de la etapa 15 del Tour de Francia. PCS

Publicidad

Dos años después ganaría la ronda gala, pero aquel accidente y sus consecuencias quedaron marcados para siempre en el conocido como 'El español de Mont-de-Marsan'.

Aún hoy, una placa recuerda lo ocurrido en el lugar de los hechos: "Lunes 12 de julio de 1971, tragedia en el Tour de Francia. En esta carretera transformada en torrente de barro por una tormenta apocalíptica, Luis Ocaña, maillot amarillo, abandonaba todas sus esperanzas contra esta roca".

Publicidad

Más de medio siglo después, el domingo, la 'Grande Boucle' pasará una vez más por el mítico puerto de los Pirineos, aunque en esta ocasión el tiempo se anuncia más benigno para los corredores.