Etapa 3 del Tour de Francia, EN VIVO ACÁ HOY por Caracol Sports

El Tour de Francia no ha decepcionado con la emociones que ha proporcionado a los aficionados en las dos primeras etapas y se espera que este lunes no sea la excepción. La tercera jornada tendrá 230 kilómetros, siendo la más larga de esta edición y llevará a los pedalistas desde Piacenza hasta Torino.

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports, que iniciará a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Vea la etapa 3 del Tour de Francia 2024 a partir de las 6:30 a.m., por la señal principal de Caracol TV y ONLINE a través del portal web de CaracolSports, cuando se baje la bandera.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, favoritos al título, atacaron en la etapa 2 del Tour de Francia 2024 AFP

¿Cómo será la etapa 3 del Tour de Francia?

Aún continuamos en territorio italiano, pero después de dos días complicados de media montaña, este lunes se disputará la primera etapa para los velocistas. El pelotón saldrá desde la ciudad de Piacenza y tendrá que recorrer 230.8 kilómetros antes de llegar a Torino.

Durante este recorrido se presentarán tres puertos de montaña, todos de cuarta categoría: Côte de Tortone Fausto Coppi, Côte de Barbaresco y Côte de Sommariva Perno serán los puntos clave de la jornada.

La gran dificultad que tendrán los embaladores será en el último kilómetros, donde habrá tres curvas pronunciadas, pero el final tendrá una larga recta donde los mejores podrán tener espacio para sprintar a toda velocidad. Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Dylan Groenewegen y Sam Bennett son algunos de los favoritos para quedarse con la victoria. Fernando Gaviria buscará dar la sorpresa.

Hora y dónde ver EN VIVO la etapa 3 del Tour de Francia 2024

Día: lunes 1 de julio.

Recorrido: Piacenza - Torino (229 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports: 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Además, en este mismo portal usted podrá conseguir la mejor información con noticias, clasificación y un minuto a minuto detallado de cada una de las etapas.