Etapa 5 del Tour de Francia, EN VIVO y ONLINE: hora y dónde ver la carrera

El Tour de Francia entra en el terreno de los esprínteres, con la primera de dos etapas que parecen diseñadas para una llegada masiva que augura una tregua entre los pretendientes a la general.

Entre Saint-Jean-de-Mauriene, en la falda alpina, y Saint-Vulbas, en el valle del Ródano, los ciclistas recorrerán 177,4 kilómetros sin apenas dificultades montañosas, con solo 1.000 metros de desnivel, terreno propicio para que los equipos de los 'llegadores' controlen la carrera para probar la punta de velocidad de sus campeones.

El tramo final discurre en paralelo al río, totalmente en llano, lo que facilita todavía más el control de eventuales aventuras que pretendieran privar a los esprínteres de su segunda etapa, tras la tercera con meta en Turín.

Al día siguiente también tendrán terreno para mostrar sus cartas en la sexta etapa antes de la primera de las cronos de la edición.

Publicidad

De esa manera, lo invitamos a que se programe para conectarse con la transmisión por la señal principal de Caracol Televisión y, como es habitual, también a través del portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ), que iniciará a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), con la etapa completa.

Pero eso no es todo, cuando nuestros pedalistas están en acción, acá encuentra la mejor cobertura, con noticias, análisis y datos de cada etapa de la competencia. Vea la etapa 5 del Tour de Francia 2024 a partir de las 6:30 a.m., por la señal principal de Caracol TV y ONLINE a través de https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo , URL del portal web de CaracolSports, cuando se baje la bandera.

Publicidad

Tadej Pogacar, ciclista esloveno. THOMAS SAMSON/AFP

Hora y dónde ver EN VIVO y ONLINE la etapa 5 del Tour de Francia 2024:

Día: miércoles 3 de julio.

Recorrido: Saint Jean de Maurienne - Saint Vulbas (177,4 km)

Montaña: Cota du Cheval Blanc (4a) y Cota de Lhuis (4a).

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 6:30 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 6:30 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:00 a.m.