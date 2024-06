Harold Tejada cumplió una promesa en el Tour de Francia: lo hizo realidad en la etapa 2

A pesar de que recién van dos jornadas del Tour de Francia , los ciclistas colombianos han dado de qué hablar. En la etapa 1, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) se mantuvieron junto a los favoritos; y, ahora, este domingo 30 de junio, el turno fue para Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team), tras hacer parte de la fuga del día , junto a varios corredores.

Al lado del 'escarabajo' estuvieron Quentin Pacher (Groupama FDJ), Axel Laurance (Alpecin Deceuninck), Hugo Houle (Israel Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar Team), Kévin Vauquelin (Arkéa B&B Hotels), Cristián Rodríguez (Arkéa B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché Wanty), Jonas Abrahamsen (Uno X Mobility), Jordan Jegat (TotalEnergies) y Bram Welten (dsm firmenich PostNL).

Pero no fue ninguna casualidad. En la previa, de la segunda jornada de la 'Grande Boucle', el propio Harold Tejada había sido claro al decir que lo iba a intentar. "Luego de lo que pasó en la primera jornada, quieren hacerse con la camiseta amarilla, quedar líderes, ganar la etapa, como Tadej Pogacar . Todos los días en el Tour de Francia son duros, nunca es suave", afirmó de entrada.

"Creo que los de la general quieren hacerlo bien, pero dejarán una fuga de siete u ocho corredores y espero estar ahí en la escapada. Ojalá que nos dejen ir y estar en el grupo y hacerlo de la mejor manera, en busca de la victoria en los de adelante", añadió el nacido en Pitalito. Además, se refirió a las altas temperaturas que se han presentado, complicando el rendimiento de más de uno.

🇨🇴 @haroldtejada1 - @AstanaQazTeam en la salida de la etapa 2:



🏆 "El objetivo del equipo es ganar etapas"

👊 "Ayer me quedé por piernas pero la preparación ha sido buena"

🚀 "Hoy buscaremos estar en la escapada"#TDF2024 pic.twitter.com/ks3xuruETP — Tour de France COL (@letour_col) June 30, 2024

Publicidad

"Me siento bien; el Tour de Francia siempre es con calor, lo cual me gusta demasiado, ya que nací en tierra caliente y me suele ir bien", reveló. Y es que uno de los más afectados ha sido, justo, uno de sus compañeros de equipo. Estamos hablando de Mark Cavendish, quien está en el Tour de Francia 2024, con el fin de 'romper' el récord de victorias, en esta carrera, de Eddy Merckx.

Harold Tejada, ciclista colombiano del Astana Qazaqstan Team, en la etapa 2 del Tour de Francia 2024 Getty Images

"El objetivo del equipo es ganar etapas; en el primer día, quise estar con los mejores, pero sufrí mucho y me quedé por piernas. Sin embargo, la preparación ha sido buena, con altura, tuve COVID, igual, espero mejorar, tener piernas con el paso de los días. Por último, en los embalajes, dar una mano a Mark Cavendish, aportando en lo que pueda", sentenció Harold Tejada en la entrevista.