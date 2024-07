Jonas Vingegaard le tiene temor a Remco Evenepoel en la 'crono' del Tour de Francia

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), segundo en la general del Tour, no logró adjudicarse el triunfo ante Pogacar en la Couillole, pero amplió la renta con el tercer clasificado, el belga Remco Evenepoel, alejado en 2.50 minutos ante la crono de este domingo.

"Me preocupaba principalmente ganar tiempo al final, mucho más que ganar la etapa. Me sentí mejor que ayer. El viernes tuve uno de mis peores días sobre la bicicleta. En la última subida estaba completamente agotado, pero hoy me sentí mucho mejor", señaló el doble ganador del Tour de Francia.

Vingegaard aprovechó el trabajo del Soudal de Evenepoel y respondió al primer ataque del belga en el ascenso final La Couillole.

"Me sentí muy bien cuando Remco Evenepoel atacó. Con su primer golpe decidí que contraatacaría con su siguiente aceleración y lo hice Después de eso, me centré principalmente en ganar tiempo, más que en la victoria de etapa", explicó.

En la clasificación, Vingegaard tiene 2.50 minutos de ventaja sobre el maillot blanco Remco Evenepoel.

"Evenepoel es el mejor contrarrelojista, así que nunca sé si será una ventaja suficiente. Tres minutos me parecen muchos, pero el año pasado logré 1.40 en la contrarreloj. Así que fácilmente puedes perder mucho tiempo. Estoy feliz de haber logrado ganar tantos segundos hoy", dijo.

Vingegaard tuvo que ceder la victoria del día a Tadej Pogacar, superior en los últimos hectómetros.

"Cada uno tiene sus tácticas, no lo juzgaré. Podría haber hecho lo mismo que él en esa situación. No tenía que tirar. Estoy contento de cómo corrí y cómo me recuperé. Recuperarme así es realmente bueno para mí", concluyó.