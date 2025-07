En PSG vs. Bayern Múnich hubo lágrimas por Diogo Jota y su hermano André Silva

No paran los homenajes en memoria de Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos el pasado jueves en un accidente automovilístico en la zona de Zamora (España). Antes de que rodara el balón en el Mercedes-Benz Stadium para el partidazo entre PSG vs. Bayern Múnich, por los cuartos de final del Mundial de Clubes, hubo un sentido minuto de silencio en honor a los dos jugadores portugueses; las lágrimas no faltaron entre los jugadores y entre los aficionados.

Uno de los futbolistas que se 'quebró' por la partida inesperada del jugador del Liverpool fue Nuno Mendes, Joao Neves y Vitinha, quienes compartieron en la Selección de Portugal. Igualmente, los deportistas del cuadro 'bávaro' se mostraron desconcertados, uno de ellos no pudo ocultar las lágrimas.

En PSG vs. Bayern Hubo homenajes para Diogo Jota y su hermano André Silva AFP

Diego Jota y su hermano André fueron enterrados este sábado 5 de julio en Gondomar, en la periferia de Oporto. Al funeral asistieron figuras del Liverpool y también del combinado de las 'quinas'.

