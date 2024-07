¿Jonas Vingegaard 'tiró la toalla' en el Tour de Francia? sorpresivas palabras del danés

El danés J onas Vingegaard reconoció que el esloveno Tadej Pogacar es "el más fuerte" del Tour y aseguró que tendrá que "resignarse a ser segundo si no tiene un día malo".

"Ha demostrado toda su fuerza. Pero yo no puedo estar decepcionado, al contrario. Creo que he hecho una de las mejores etapas de mi vida. Y me ha metido un minuto. Solo puedo felicitarle y reconocer que es el más fuerte", comentó el ciclista del Visma, que ahora es segundo de la general a 3.09 de Pogacar.

"Si mantiene este nivel tendré que resignarme a ser segundo", agregó el ganador de las dos últimas ediciones, cuya preparación para lograr una tercera corona se vio truncada por una caída en abril en la Vuelta al País Vasco que le mantuvo más de un mes hospitalizado.

El danés señaló que, a partir de ahora la carrera entra en otra dimensión: "No tengo nada que perder. Parece difícil ganar este Tour, pero Tadej puede tener un día malo, ya lo hemos visto en el pasado. Es lo único que puedo esperar. Si mantiene el nivel, es difícil".

Remco Evenepoel, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, en la etapa 15. Tim de Waele/Getty Images

Al danés solo le resta descansar este lunes y rematar de buena manera la última semana de la 'Grande Boucle', con miras a seguirle la rueda e intentar mermar a Pogacar.

Palmarés de Jonas Vingegaard

2018

1 etapa del Giro del Valle de Aosta

2019

1 etapa del Tour de Polonia

2021

1 etapa del UAE Tour

Settimana Coppi e Bartali, más 2 etapas

2.º en el Tour de Francia

2022

La Drôme Classic

1 etapa del Critérium del Dauphiné

Tour de Francia , más 2 etapas y clasificación de la montaña

2 etapas de la CRO Race

2023

O Gran Camiño, más 3 etapas

Vuelta al País Vasco, más 3 etapas

Critérium del Dauphiné, más 2 etapas

Tour de Francia , más 1 etapa

2.º en la Vuelta a España, más 2 etapas

2024

O Gran Camiño, más 3 etapas

Tirreno-Adriático, más 2 etapas

1 etapa del Tour de Francia