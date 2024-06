Primoz Roglic, sin misterio en el Tour de Francia: ¿Por qué no respondió al ataque de Pogacar?

La cota de San Luca dictó su sentencia. La subida de 2 kilómetros y rampas del 10 % que se eleva sobre Bolonia resucitó al danés Jonas Vingegaard , cuyo estado de forma era una incógnita tras la caída que sufrió en la pasada Vuelta al País Vasco, y condenó al esloveno Primoz Roglic .

El corredor del Red Bull Bora Hansgrohe fue el gran damnificado del ataque de su compatriota Tadej Pogacar a falta de 500 metros para coronar el segundo paso por el último puerto de la jornada, cuya cima estaba a 12 kilómetros para la meta.

Se dejó 21 segundos en una montaña en la que había demostrado su valía, puesto que se había impuesto en varias ocasiones en la Vuelta a Emilia, que suele tener su meta en ese lugar.

"Ha sido duro. Obviamente, quería estar con los de adelante, pero no tenía piernas y tengo que aceptar como ha sido. No estaba a rueda. Lo cierto es que estaba demasiado retrasado y sí, al final, no pude hacer nada. Lo tomaremos día a día. Es solo la segunda etapa y todavía quedan 19 días", expresó Primoz Roglic.

Pero fue el único de los cuatro favoritos que cedió algo de tiempo, puesto que al ataque de Pogacar respondió Vingegaard y, posteriormente, a ellos consiguió sumarse el belga Remco Evenpoel , que arrastró consigo al ecuatoriano Richard Carapaz, por lo que entraron juntos todos los ganadores de grandes vueltas menos Roglic.

Primoz Roglic, ciclista esloveno y 'capo' del Red Bull Bora Hansgrohe para el Tour de Francia 2024 AFP

"Había que probar las fuerzas", aseguró Pogacar, que señaló que no le sorprendió la respuesta de Vingegaard. "Yo ya dije que si estaba aquí es que estaba en forma y hoy lo hemos confirmado", señaló.

El ganador del pasado Giro buscó para su ataque el momento más propicio, cuando la carretera atravesaba el camino de arcos que conduce hasta el santuario de la Madona de San Luca.

Solo Vingegaard fue capaz de responder, una sorpresa para muchos, puesto que su estado de forma era una incógnita tras la caída que sufrió en la Vuelta al País Vasco, que le mantuvo un mes hospitalizado, diez días en cuidados intensivos.