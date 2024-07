Remco Evenepoel y el contundente diagnóstico, tras ser tercero en el Tour de Francia

El belga Remco Evenepoel se mostró muy satisfecho con su actuación en el Tour de Francia, que terminó tercero, porque, dijo, ha demostrado que puede disputar una carrera de tres semanas.

"Creo que he dado un paso adelante en mi carrera, he demostrado que puedo disputar una carrera de tres semanas", dijo el vencedor de la Vuelta a España de 2022.

"Se ha visto que todavía hay diferencias con Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, pero yo venía a probarme y creo que hay perspectiva buena para el futuro", agregó.

Evenepoel señaló que Pogacar "es de otro mundo", pero que la diferencia con Vingegaard "no ha sido tan grande".

Publicidad

"Me voy satisfecho, sin nada que lamentar. Lo he dado todo en esta contrarreloj, pero no estaba en mi mejor forma. Pero acabar tercero en mi primer Tour, con el maillot blanco de mejor joven y con una etapa, es para estar muy satisfecho", indicó.

Remco Evenepoel, ciclista del Soudal QuickStep. /AFP

Landa, el mosquetero principal de Evenepoel

El español Mikel Landa, que acabó quinto el Tour de Francia, aseguró que acabó la ronda francesa en buena condición y dijo que buscará mantener ese punto físico en la Vuelta donde será el jefe de filas del Soudal.

Publicidad

"De aquí a la Vuelta intentaré hacer lo menos posible, mantenerme como estoy, que es muy bien. Voy a intentar mantener esta frescura y tratar de hacer una gran Vuelta", aseguró el ciclista, que señaló que el belga Remco Evenepoel, líder del equipo, no irá a la ronda española porque se centrará en los Juegos y en el Mundial.

Landa se mostró satisfecho de su Tour de Francia y de la crono final, en la que pese a no ser un especialista terminó séptimo.

"Me he ido encontrando bien toda la semana y hoy he salido motivado, con ganas de terminar bien para poder desquitarme de la primera crono", comentó.

"Me ha salido una buena crono porque la he competido sin presión. No tenía la ambición de avanzar un puesto con Joao Almeida, era impensable tener alguna opción. Quizá esa haya sido la clave, lo he disfrutado mucho", señaló.

Publicidad

Sobre su compañero Evenepoel, campeón del mundo contra el crono pero que acabó entre lágrimas fue tercero en la etapa, por detrás de Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, Landa afirmó: "Hoy no cuenta solo ser especialista, cuenta tener un Tour en las piernas, la experiencia".

"Pero me gusta ver que tiene esa rabia", dijo Landa.