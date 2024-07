Richard Carapaz: "Este maillot amarillo es muy especial y era un sueño poder vestirlo"

Turín nunca será una ciudad cualquiera para Richard Carapaz . El ciclista del EF se vistió de rosa en la ciudad del Piamonte en el Giro de 2022 y este año consiguió convertirse en el primer ecuatoriano de amarillo en el Tour de Francia en la ciudad italiana.

"Es una ciudad que tendré en mi recuerdo, para mi este maillot amarillo es muy especial y era un sueño poder vestirlo", dijo el ecuatoriano.

"Es algo histórico", repetía una y otra vez el corredor de El Carmelo, de 31 años.

Carapaz, ganador del Tour de 2019, tercero en el Giro de 2021, segundo de la Vuelta de 2020, vio la oportunidad en la meta de Bolonia, cuando consiguió entrar con los mejores. Durmió cuarto pero con el mismo tiempo del líder, el esloveno Tadej Pogacar, y el jersey amarillo era una cuestión de puntos en la regularidad.

Se trataba de entrar bien en la meta de Turín, una etapa prometida a los "sprinters", lo que significaba correr riesgos. Pero el premio era importante y el equipo y el ecuatoriano decidieron correrlo.

Richard Carapaz (EF Education EasyPost), nuevo líder de la clasificación general del Tour de Francia 2024, tras la etapa 3 AFP

"Sabíamos que era muy peligroso, que era el primer 'sprint' y siempre es muy nervioso, que había un par de curvas peligrosas en el tramo final. Pero el equipo ha hecho un gran esfuerzo, me han colocado bien en el tramo final y me han arropado en el 'sprint'", comentó.

"El plan era lograr el amarillo, sabíamos que era posible y estamos muy contentos de haberlo conseguido", dijo. A diferencia que Pogacar, que no hizo ningún esfuerzo para mantenerlo.

Carapaz avanza con paso firme en un Tour que comenzó con dudas, las que le surgieron tras la caída en la pasada Vuelta a Suiza, que truncó una preparación que hasta ese momento había sido perfecta de cara a la salida de Florencia del Tour.

"No llegaba con las mejores condiciones, tras la caída tuve una infección y eso me impidió prepararme en las mejores condiciones. Tenía dudas, porque en el Tour si no vienes al cien por cien es muy difícil. Pero los meses antes me había preparado muy bien", dijo.

"Estos días me he ido encontrando mejor, en la primera etapa sufrí, pero en la segunda me sentí mejor, eso me da confianza. Ahora quiero seguir intentándolo, ver hasta donde puedo llegar. De todas formas, tras haber conseguido esto, todo lo que venga será ya un plus", señaló.