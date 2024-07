Santiago Buitrago y la fuerte discusión que tuvo con otro ciclista en el Tour de Francia

El Tour de Francia es una carrera en la que todos los pedalistas quieren mostrar su mejor rendimiento a lo largo de las tres semanas de competencia. La edición 2024 ya está en su recta final y la lucha por integrar el Top-10 de la clasificación general está muy reñida y cada segundo es valioso para terminar entre los diez mejores, este domingo, en Niza. Santiago Buitrago es uno de los hombres que está en esta lucha.

El hombre del Bahrain Victorious es el mejor colombiano de la ‘Grande Boucle’ y ha estado muy consistente en su primera presentación en el Tour de Francia. Una vez pasada la etapa 19, el corredor nacional salió del Top-10 pero quedó a 10 segundos de Giulio Ciccone. Justamente, una vez llegaron a Isola 2000, Buitrago tuvo un tenso cruce con el italiano.

Por medio de un video, se mostró que el líder del Lidl Trek se acercó al colombiano mientras estaba tomando un descanso y le hizo un reclamo, por un supuesto “bidón pegajoso”, que se refiere cuando un corredor se toma por algunos segundos del carro de su equipo. “Todos los tres que estamos atrás de ti lo hemos visto, acá no se hace. Es el Tour de Francia”, fue el mensaje del italiano.

Ciccone calling out Buitrago for a sticky bottle. 👀 #TDF2024 pic.twitter.com/tf6LXU9SPi — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 20, 2024

El colombiano no se quedó callado ante el ataque de Ciccone y le respondió: "Eso lo aprendí de ti". Esta no es la primera vez en la que Buitrago y el corredor italiano tienen un cruce, pues en el Giro de Italia 2022 y 2023 también habían tenido discordias, lo que refleja que no existe una buena relación entre estos dos escaladores.

Aunque lo de Ciccone no es solamente con Buitrago, pues en un podcast, Daniel Felipe Martínez también reveló que desde categorías juveniles, tuvo un altercado con el hombre del Lidl Trek. Incluso, estuvieron cerca de llegar a las manos.