Tadej Pogacar y la razón del ataque, en la etapa 17, que para muchos fue innecesario

El esloveno Tadej Pogacar , líder de la general del Tour de Francia , aseguró que con su ataque a falta de 1,5 kilómetros para la cima del Noyer pretendía testar sus piernas de cara a la tercera semana de competición.

"Me estaba gustando la subida y quería probar mis sensaciones, mis piernas, para ver si en la tercera semana seguían siendo buenas. Me he dicho que podía abrir un hueco", señaló el ciclista del UAE, que amplió en 2 segundos su renta con el danés Jonas Vingegaard.

Pogacar afirmó que ha mejorado su preparación para tratar de evitar puntos débiles, como los bajones que tenía en la tercera semana de competición.

"No era difícil ver dónde había sufrido en el pasado y he trabajado esos puntos, como los entrenamientos con calor o en las montañas más largas. No sé si eran mi punto débil o era una coincidencia, pero fue en puertos así, como el col de la Loze, donde Jonas me golpeó por primera vez. Pero era evidente que había cosas que corregir", indicó.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates, en acción de carrera del Tour de Francia 2024 AFP

¿Quién ganó la etapa 17 del Tour de Francia?

Richard Carapaz, enorme, se lanzó por su día de gloria , mientras que Pogacar, Vingegaard y Evenepoel se daban palos en la subida de meta.

Pogacar se conformó con tener la situación controlada, siempre marcado por Vingegaard, quien además encontró la rueda milagrosa de Van Aert. En ese marcaje sacó su carta Evenepoel, lejos del segundo puesto del podio, pero inquieto ante la presumible debilidad del danés.

El vencedor de la Vuelta y campeón del Mundo en 2022, se fue en busca de segundos. Lo logró, apenas 21 segundos, pero un golpe moral interesante a la espera de un fin de semana explosivo. Evenepoel dijo que se conformaba con la tercera plaza, pero si ve opciones las hará valer.

Richard Carapaz (EF Education EasyPost), ciclista ecuatoriano, ganó la etapa 17 del Tour de Francia 2024 AFP

Gloria para Carapaz en la cima de Superdevoluy. Un sueño se hizo realidad para el ganador del Giro de Italia 2019, para el medallista de oro en Tokio 2021. Soñó, aunque solo un día, con el maillot amarillo en Turín, su ciudad talismán, donde fue maglia rosa en el Giro. Ahora firmó su estreno en el Tour. Además, tiene entre sus 23 victorias de profesional, tres triunfos de etapa en La Vuelta y tres en el Giro.

"Conocía la última subida, la hice por la mañana, y en la etapa corrí de forma inteligente. Ha sido una hermosa victoria. Ganar en el Tour es increíble, aquí vienen los mejores, es la mejor carrera del mundo. Es una victoria para Ecuador, todos estarán felices, y para toda América Latina", dijo un emocionado Richard Carapaz.