Visma Lease a Bike fichó a un ciclista que lleva un año sin correr a nivel profesional

Visma Lease a Bike (Jumbo) es uno de los mejores equipos de ciclismo de la actualidad, sin embargo, por estos días sorprendió con el fichaje de un corredor de 34 años que lleva un año sin rodar a nivel profesional. ¿Les saldrá la jugada?

Se trata de Julien Vermote, un ciclista belga con amplia experiencia en el pelotón. "Es un corredor experimentado que ha estado en el pelotón profesional desde 2011. Para el equipo Visma Lease a Bike ocupa el lugar de Lennard Hofstede, quien recientemente terminó su carrera", se lee de entrada en el comunicado del equipo neerlandés.

Y es que, si bien Vermote llega a ocupar una ficha que quedó libre, no deja de sorprender que se hayan fijado en él. "Con la salida de Lennard, tuvimos que buscar rápidamente un reemplazo digno y estamos contentos de haber podido asegurar a Julien. Tiene una gran experiencia y está inmediatamente disponible para nosotros como ayudante. Está muy motivado y apasionado por su trabajo", expresó el director deportivo Merijn Zeeman.

Por su parte, Vermote no ocultó su felicidad por correr en una escuadra de este calibre. "Estoy muy contento de que me hayan dado esta oportunidad. Equipo Visma Lease a Bike es un equipo líder y me gustaría contribuir a él. No puedo esperar para comenzar durante el campamento de entrenamiento la próxima semana con el equipo", dijo en su primera declaración.

El belga dejó en claro cómo se dio su llegada al Visma. “Todo sucedió muy rápido los últimos días. Con mi hermano siempre estamos en contacto con los equipos, pero la mayoría está enloquecido con los jóvenes. En ese sentido, los veteranos debemos hacerles saber regularmente que aún estamos ahí”, reveló.

Sin embargo, una parte clave fue el propio interés que mostró con antelación Vermote. “En octubre llamé a Zeeman pero no había lugar. En diciembre me llamó Maarten Wynants y me dijo que eso había cambiado, por lo que volví a hablar con Zeeman y Nierman. Creo que me ayudó el hecho de haberme comunicado previamente, conocían mi motivación”, añadió.

Por último, el ciclista ya se dio cuenta por qué el Visma fue el mejor equipo del 2023. “Debo decir que en este punto de mi carrera no es fácil impresionarme, pero este equipo lo ha hecho. Todo está tan bien estructurado que enseguida entiendes por qué les va tan bien en las carreras”, concluyó.

Palmarés de Julien Vermote

2012

Tres Días de Flandes Occidental

2013

3.º en el Campeonato de Bélgica Contrarreloj

2014

1 etapa de la Vuelta a Gran Bretaña

2016

1 etapa de la Vuelta a Gran Bretaña