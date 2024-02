Visma Lease a Bike sabe que lo que funciona, no se cambia: así trabajarán con Sepp Kuss en el 2024

El 2023 fue un año de ensueño para un Visma Lease a Bike (antiguo Jumbo) que ganó el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. Justamente en esta última carrera se dio una gran sorpresa: el título de Sepp Kuss, quien empezó como gregario, su rol habitual, y terminó quedándose definitivamente con la camiseta roja.

En ese orden de ideas, muchos se preguntan si el ciclista norteamericano pasará a ser 'capo'. Mathieu Heijboer, director del Visma, reveló varios detalles en una entrevista para 'Velo'.

"He trabajado con Sepp durante algunos años, y ambos creemos que hemos encontrado el método adecuado para que pueda actuar en los momentos más importantes", dijo de entrada el dirigente.

Y es que como dice el refrán, no se cambia lo que funciona. "Realmente hicimos bien el entrenamiento y el calendario el año pasado. Vimos que funcionó lo más cerca posible de la perfección. Planeamos seguir con eso nuevamente este año", reveló Heijboer.

Acto seguido le consultaron por los buenos resultados de Kuss y la posibilidad de convertirse en líder. "Estamos muy contentos con lo que Sepp ha logrado, y tiene más ambición después del año pasado, pero no creemos que debamos cambiar repentinamente su enfoque o programa para eso. Hemos aprendido lo que funciona, y no queremos cambiar eso. No hay necesidad".

Sepp Kuss en el Tour de Utah 2019. Getty Images

Para mayor claridad, quedó de una vez confirmado cuáles son las principales carreras que disputará el estadounidense. "Sepp jugará su papel habitual muy importante para el equipo en el Tour de Francia y luego defenderá su título en la Vuelta, que será un nuevo escenario para él, por supuesto", contó.

"Sepp dio un gran paso el año pasado, pero su enfoque, física y mentalmente, y en la vida, no ha cambiado. No queremos que Sepp cambie, y él tampoco", dando cuenta que la decisión es de ambas partes.

Por último, en el Visma tienen claro que Kuss irá de menos a más. "Nos tomamos el tiempo para construirlo con el método para que esté en la cima en verano. Obviamente, eso no significa que no pueda alcanzar un alto nivel antes del verano. Pero si los resultados no están ahí desde el principio, entonces tampoco es un gran problema".