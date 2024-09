Así narró Goga el cuarto título de Primoz Roglic en la Vuelta a España 2024

El esloveno Primoz Roglic se proclamó ganador de la Vuelta ciclista a España por cuarta vez en su carrera, tras la disputa este domingo de la 21ª y última etapa, una contrarreloj en Madrid en la que venció el suizo Stefan Küng.

Roglic, líder del equipo Red Bull-Bora, ya conquistó la ronda española en 2019, 2020 y 2021. A sus 34 años iguala el récord de títulos en esta competición, alcanzando en el palmarés al español Roberto Heras (2000, 2003, 2004 y 2005).

Deja atrás por lo tanto a los otros corredores que ganaron la Vuelta tres veces, el suizo Tony Rominger (1992, 1993, 1994) y el español Alberto Contador (2008, 2012, 2014).

"Estoy feliz, simplemente saboreándolo", reaccionó Roglic en declaraciones al micrófono de los organizadores de la prueba.

"¿Un quinto título? Como competidor nunca tengo suficiente, pero por ahora quiero únicamente centrarme en disfrutar después de tantos sacrificios, no solo míos sino también de mi entorno", apuntó Roglic.

Primoz Roglic, ciclista esloveno en la contrarreloj de la Vuelta a España 2024 Getty Images

O'Connor y Mas, en el podio

En la clasificación general final, Roglic superó en 2 minutos y 36 segundos al segundo, el australiano Ben O'Connor, que llevó el jersey rojo de líder durante trece días.

El español Enric Mas conservó el tercer puesto del podio final, mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz tuvo que conformarse con el cuarto lugar.

En la contrarreloj final, el francés David Gaudu perdió el quinto lugar en beneficio del danés Mattias Skjelmose, ganador del maillot blanco como mejor joven de esta edición.

El australiano Kaden Groves ganó la clasificación por puntos, la del maillot verde, mientras que su compatriota Jay Vine fue el ganador de la montaña en esta edición.

En la etapa del domingo, Stefan Küng, de 30 años, firmó su primer triunfo de etapa en una de las grandes rondas por etapas. Superó en la contrarreloj madrileña de clausura a Roglic en 31 segundos.

El corredor esloveno se puso líder el viernes al ganar en la antepenúltima etapa en el Alto de Moncalvillo, en La Rioja, consiguiendo allí una ventaja de casi dos minutos sobre O'Connor.

El sábado la amplió unos segundos en la etapa reina del Picón Blanco, en Burgos, y la contrarreloj final en Madrid se presentaba como un simple trámite hacia su coronación.

Este título en la Vuelta llega para Roglic después de unas semanas anteriores complicadas, marcadas por su caída a mitad del último Tour de Francia, que motivó su abandono antes de la 13ª etapa por las lesiones sufridas.

Por ese motivo llegaba como una incógnita a esta Vuelta, en la que no participaron ninguna de las tres principales estrellas del ciclismo actual: el también esloveno Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard y el belga Remco Evenepoel.

Pleno de Eslovenia

Roglic consigue un quinto título en una de las tres grandes rondas por etapas, ya que el año pasado ganó el Giro de Italia. Se le resiste el Tour, donde estuvo cerca del objetivo en 2020, cuando fue segundo a menos de un minuto del ganador, Pogacar.

En este 2024, Eslovenia ha hecho pleno de títulos en las tres principales rondas del calendario, ya que Pogacar fue el ganador del Giro y del Tour.

"Es algo increíble para un país pequeño", celebró Roglic sobre ese éxito del ciclismo esloveno.

O'Connor no pudo ser el campeón de la Vuelta pero hizo un balance muy positivo de su aventura en estas últimas tres semanas.

"No me lo esperaba, confiaba en responder bien pero no en terminar segundo. ¡Esto merece una gran celebración!", afirmó.