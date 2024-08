Ben O'Connor, listo para la 'guerra' en la etapa más importante de la Vuelta a España 2024

El australiano Ben O’Connor (Decathlon-Ag2r La Mondiale), maillot rojo después de la duodécima etapa, comentó sus buenas sensaciones en una jornada que comenzó complicada hasta que se formó la escapada y subrayó que la etapa de este viernes con final en el Puerto de Ancares será "de las más importantes de la Vuelta a España 2024".

"Fue una salida difícil, con momentos muy duros hasta que se formó la escapada. Luego controlamos la carrera y pusimos el ritmo en la subida final. Fue un ascenso rápido que no era el ideal para ser agresivo. Me sentí bastante bien. Nunca he perdido la confianza. Ayer estaba enfadado, pero eso no significa que no confíe en mí", comentó en la cima de Cabeza de Manzaneda.

Este viernes en los Ancares se vivirá uno de los momentos claves de la Vuelta con el ascenso a meta de 7,5 km al 9,3 por ciento y rampas de hasta el 15 por ciento, y los últimos 4 siempre por encima del 10 por ciento.

"El viernes tendremos un final extremadamente duro. Será uno de los días más importantes desde que ha empezado la carrera", concluyó el portador de la camiseta roja.

Ben O'Connor, líder de la Vuelta a España 2024. Tim de Waele/Getty Images

Clasificación de la etapa 12 de la Vuelta a España 2024:

1. Pablo Castrillo (ESP/Kern Pharma) 3 h 36:12. (media: 38,2 km/h)

2. Max Poole (GBR) a 8.

3. Marc Soler (ESP) 16.

4. Mauro Schmid (SUI) 23.

5. Jhonatan Narváez (ECU) 34.

6. Mauri Vansevenant (BEL) 40.

7. Harold Tejada (COL) 49.

8. Carlos Verona (ESP) 1:03.

9. Louis Meintjies (RSA) 1:14.

10. Óscar Rodríguez (ESP) 1:52.

Clasificación general de la Vuelta a España 2024, tras la etapa 12:

1. Ben O'Connor (AUS/DAT) 47 h 37:35.

2. Primož Roglic (SLO/RBH) a 3:16.

3. Enric Mas (ESP/MOV) 3:58.

4. Richard Carapaz (ECU/EFE) 4:10.

5. Mikel Landa (ESP/SOQ) 4:40.

6. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 5:23.

7. Florian Lipowitz (GER/RBH) 5:29.

8. Adam Yates (GBR/UAD) 5:30.

9. Felix Gall (AUT/DAT) 5:30.

10. George Bennett (NZL/IPT) 5:46.