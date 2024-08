Ben O'Connor "no entiende qué pasó" en la etapa 8 de la Vuelta a España: sufrió bastante

Ben O'Connor (Decathlon Ag2r), líder de la Vuelta , aseguró, tras haber perdido 55 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic, que no había tenido "el mejor día", pero se mostró contento por haber mantenido aún con holgura el maillot rojo.

"No he tenido mi mejor día, no sé qué ha pasado, son cosas que suceden en una gran Vuelta. Lo importante es que sigo de líder, aunque no quería perder tiempo", señaló en meta el ciclista.

Este domingo llega una de las etapas más esperadas de la Vuelta 2024, con tres puertos encadenados de primera que ponen a prueba a los hombres de la general. O'Connor espera ofrecer una versión más sólida.

"La etapa del domingo es dura, quizá la más importante de la Vuelta. No será un final en alto, pero los puertos son muy duros, habrá que ser agresivo. Me quiero recuperar del tiempo perdido. Roglic ha sido mejor en esta etapa, veremos el domingo", explicó.

Publicidad

Ben O'Connor, quien pasará a vestir el maillot del Jayco Alula la próxima temporada, se mostró "orgulloso" de su actual equipo y espera rematar la temporada con un gran éxito de despedida.

"Estoy orgulloso del equipo, todos los compañeros han trabajado muy bien y espero que esta temporada termine con éxito, ya que la Vuelta es una de mis últimas competiciones con el Decathlon", concluyó.

Ben O'Connor, portador del 'maillot rojo' como líder de la Vuelta a España 2024, tras la etapa 8 AFP

Publicidad

Roglic muestra su poder, Mas sube al podio, O'Connor aguanta como líder

La expedición de cabeza no se dejaba reducir a pesar del ritmo que impuso en el pelotón el Israel Premier Tech, buscando la etapa para el canadiense Micahel Woods. A 20 de meta la ventaja era de 2.30 minutos. La fuga contra el pelotón, a falta del ascenso final a Cazorla (1a, 4,8 km al 7,1), último esfuerzo en otra jornada marcada por un calor insoportable, cercano a los 40 grados.

No hubo gran entendimiento en la fuga. Hacerse el remolón podía ser la tumba del septeto en fuga. No le gustó esa actitud a Tejada, quien atacó en un repecho a 14 de meta. Tampoco a Lazkano, quien respondió con contundencia. Una apuesta por la etapa. Quedaron delante ambos corredores y el italiano Vergallito.

Tres contra todos, tres flojeando, al límite de sus fuerzas, ante un grupo que se seleccionó bajo el impulso de Roglic. Palabras mayores. El esloveno, el ganador de 3 Vueltas, tomó la palabra. Atacó a fondo a 3 de meta, llevándose a rueda a Mas, Carapaz, Carlos Rodríguez, y Kuss. Sin embargo, apenas pudo aguantar ese zarpazo, Ben O'Connor.

Ben O'Connor, líder y portador de la camiseta roja en la Vuelta a España 2024 AFP

Tomó nota Roglic, quien replicó apenas 1 km después con otro zarpazo, con la única respuesta de Enric Mas. Se fueron solos. Nadie puso soldarse a las ruedas del esloveno y del balear, quien iniciaron un duelo mu interesante.

Publicidad

En el tramo más empinado aún soltó su carta Mas poniéndose delante de Roglic, cerrándole el paso en las curvas, ganando metros para volver a ganar en la Vuelta, lo que no consigue el líder del Movistar desde 2022. Parecía que llegaba el gran día, pero Roglic se las sabe todas. Insistió buscando los huecos imposibles, y encontró la fórmula acelerando en los últimos 50 metros. Ataque definitivo. Inapelable.