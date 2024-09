Harold Tejada no se da por vencido en Vuelta a España: las etapas donde espera ganar

La Vuelta a España de Harold Tejada es para enmarcar. A pesar de que no se le ha dado la victoria, la ha buscado de principio a fin. Y es que, sin duda, es uno de los máximos protagonistas no solo entre los colombianos, sino del pelotón en general. Fue parte de cuatro fugas, luchando por el triunfo y esto le permitió ser top 10 en tres ocasiones y, además, el mejor de los 'escarabajos'.

En la séptima etapa fue octavo y en la jornada número ocho, terminó en el puesto siete. De igual manera, en la fracción 12, se hizo con la séptima posición . Ahora, se avecina la tercera semana de carrera, donde se define todo. Razón por la que son las últimas oportunidades que tiene de celebrar y cruzar la meta en primer lugar. Así lo entendió y ya sabe cuáles son las etapas que quiere.

"La 16 es bastante dura y vamos a probar, pero tengo más opciones. Me gusta la etapa del miércoles, la del jueves e incluso la del domingo, que será una crono", afirmó en entrevista exclusiva con Caracol Sports. Por eso, no será extraño ver al nacido en Pitalito, Huila, en el frente de carrera. Recordemos que su primer triunfo como profesional se dio en el Tour Colombia 2024 .

Harold Tejada, ciclista colombiano. Tim de Waele/Getty Images

El ganador de la etapa 15 analizó su rendimiento en La Vuelta

Pablo Castrillo (Kern Pharma) calificó de "impresionante" la victoria del domingo, en el Cuitu Negro, su segundo triunfo en esta Vuelta a España 2024, que considera como "un tremendo sueño", en un día donde tuvo "unas patas increíbles, mejor que las del otro día" en Manzaneda.

Publicidad

"Lo de Manzaneda fue ya irreal, pero esto es un grandioso sueño", dijo en meta, visiblemente emocionado, pero feliz porque "llevaba unas patas increíbles, mejor que el otro di en Manzaneda".

Respecto al desarrollo de la etapa, explicó que le ha "dado vida" su ataque a tres kilómetros de la meta a sus compañeros de escapada, el ruso Alexandr Vlasov y el francés Pavel Sivakov.

Publicidad

"Sivakov ya estaba un poco cansado porque había tirado mucho y cuando le he visto la cara a Vlasov, me he decidido", apuntó, asumiendo que "no se puede explicar" lo que supone para él estas dos victorias, ya que "no lo esperaba".