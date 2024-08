Nairo Quintana, atento al pedido especial de Enric Mas para la Vuelta a España 2024

Enric Mas, jefe de filas del Movistar Team , afronta su séptima Vuelta a España , después de haber conocido "otro ciclismo" en el pasado Tour de Francia. Con tres segundos puestos en la ronda ibérica, llega a Lisboa convencido de que tiene "capacidad para luchar por el podio, e incluso por la roja". Para ello es importante el trabajo de Nairo Quintana y sus demás compañeros.

"Sin duda me veo con capacidad para ganar la Vuelta, para eso estamos aquí, estoy capacitado no solo para luchar por el podio, sino para conseguir la roja", aseguró en la capital portuguesa el ciclista balear.

Mas (Arta, 29 años), tratará de continuar la línea ascendente que demostró en la tercera semana del Tour de Francia, donde se le vio entrar en las fugas e intentar triunfos de etapa.

"Me divertí mucho en el Tour. Sufrí mucho al principio, pero en la última semana disfruté de un ciclismo que no conocía, el de meterme en fugas y disputar desde la fuga. Lo que me gusta es hacer la general y en la Vuelta iré a por ello", aseguró.

Una Vuelta en la que Mas tendrá, al igual que otros rivales, más opciones debido a la ausencia de los mejores corredores del pelotón internacional, el esloveno Tadej Pogacar, el danés Jonas Vingegaard y el belga Remco Evenepoel.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la presentación de equipos de la Vuelta a España 2024 Twitter Oficial del Movistar Team

"Sin Pogacar, el abanico de favoritos se abre más. El año pasado ganó Kuss gracias a una fuga que le dio un tiempo que luego supo mantener, y ahora esperemos que sea una carrera más abierta donde podamos disfrutar y hacer disfrutar a la afición", dijo.

Respecto a la planificación del equipo en carrera, Mas comentó que espera "que haya días para todo, a veces llegará una fuga y hay que ser cautos, otros días habrá que jugar diferente, habrá finales duros, pero ante todo veremos a un Movistar atacando, buscando etapas y la general", precisó.