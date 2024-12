Gustavo Costas no titubeó al hablar del enojo de Juan Fernando Quintero, por sacarlo

Racing consiguió un triunfazo 1-0 contra River Plate en la noche de sábado en el estadio del Cilindro, en Avellaneda, por la Liga de Argentina, en un duelo en el que todas las miradas se volcaron hacia el colombiano Juan Fernando Quintero por el partido especial que significaba para él, para Marcelo Gallardo y los hinchas de ambos equipos.

Por eso, además del abrazo fraternal con el técnico rival, de su buena presentación en la cancha y los aplausos de los fanáticos en el escenario deportivo, algo que dio de qué hablar fue su notable enojo con su actual entrenador, Gustavo Costas, cuando decidió sustituirlo.

Juan Fernando Quintero estaba teniendo un buen partido contra River Plate y quería continuar en el terreno de juego, por lo que cuando se dio cuenta que sería el jugador a salir, decidió con gestos evitarlo y mostrar una evidente rabia.

“Espera, pará” es lo que se alcanzó a ver en la transmisión del partido, al minuto 75 del encuentro , y aunque parecía que Gustavo Costas detenía la sustitución por la petición airada del colombiano, al final se mantuvo en su decisión y lo sacó.

Con visible enojo, diciendo de todo y llegando al banquillo de suplentes con mucha ira, eso no pasó desapercibido en la prensa argentina, que en la rueda de prensa luego de la victoria 1-0 de Racing sobre River Plate, le preguntaron al entrenador Gustavo Costas.

La respuesta de Gustavo Costas por el enojo de Juan Fernando Quintero

El técnico de Racing, como de costumbre, no se tomó nada a pecho, se mostró sonriente y tranquilo cuando le preguntaron por la rabia del mediocampista colombiano y no le dio mayor importancia.

“Sí, ya pasó. Sé que él es así, lo conozco bien. Son como hijos para mí. Está bien que se enoje, son momentos. Vamos a ver (si sigue), no sé si me quedo yo”, fue la respuesta de Gustavo Costas sobre el enojo de Juan Fernando Quintero con él.

Y es que el futuro, tanto del técnico, como del futbolista colombiano, es una incógnita para el 2025, ya que hay elecciones y no se sabe si seguirán siendo parte del proyecto del equipo de Avellaneda.

“Hasta el 31 de diciembre me quedo. No quiero hablar del tema este. Quiero lo mejor para Racing, que está por encima de todos nosotros. Sea ídolo o no, llame como se llame, lo más importante es Racing”, concluyó Gustavo Costas sobre el tema de posibles salidas, incluida la de él.

El futuro de Juan Fernando Quintero: ¿Racing, River Plate o volver al fútbol colombiano?

Por el momento el de la noche de sábado 14 de diciembre fue el último partido del 2024 de la 'Academia', de inmediato el mediocampista paisa viajó a nuestro país para pasar vacaciones con su familia y tener momentos de tranquilidad luego de una agitada temporada en la que no solo tuvo presión por lo deportivo, sino por lo personal, por la salud de su esposa.

Lo cierto es que los rumores siempre aparecen y muchos mencionan que pudo ser su última aparición con Racing, ya que habría interés de River Plate de que dispute su tercera etapa en el club 'millonario'.

Sin embargo, por sus constantes viajes a Colombia durante la campaña con Racing, por la salud de su pareja, muchos no descartan que podría volver también al balompié de nuestro país. ¡Amanecerá y veremos!