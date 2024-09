Nairo Quintana puso a soñar a todos con un importante anuncio, en la Vuelta a España

Nairo Quintana , tras dos duras semanas, augura un buen remate de Vuelta a España . "Ha sido duro, demasiado diría, pero estoy contento porque, finalmente he tenido poca competición, el ritmo ha sido alto y volverme a adaptar no ha sido fácil, pero cada día que pasa, noto un gran avance", afirmó, de entrada, en entrevista con Caracol Sports. Y es que ha cumplido con las expectativas.

Recordemos que su rol es de gregario, ayudando a Enric Mas, líder del Movistar Team . "Todo lo que he vivido, me da confianza para ayudar al equipo y crecer. Estoy feliz", añadió el boyacense, que es el mejor de los colombianos en la clasificación general. Luego de la etapa 15, marcha en el puesto 30, a 53 minutos y 19 segundos del líder, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team).

En el 2016, Nairo Quintana se inmortalizó cuando coronó los Lagos de Covadonga , puerto que pondrá final a la jornada número 16 de la ronda ibérica. Razón por la que el 'escarabajo' recuerda con mucho cariño cada pedalazo que dio en ese entonces. "El martes es una etapa donde he ganado, estuve de líder y son momentos que emocionan mucho. Espero volverlos a repetir", expresó.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, sueña con ganar la etapa 16 de la Vuelta a España 2024 Getty Images

El campeón de Vuelta a España y Giro de Italia nunca se cansará de correr por Colombia y así lo afirmó. "Correr por mi país, me gusta. Parte de mi trabajo es eso y darle alegría a mi gente, que me quiere, me sigue y está ahí", sentenció. 'El Cóndor' es uno de los ciclistas más respetados en el pelotón y determinante en su escuadra, pues por su trabajo, su 'capo' está en el podio en la general.

Publicidad

Ben O'Connor, con un tiempo total de 60h 19' 22'', se ubica en la parte alta , portando la camiseta roja. Posteriormente, aparece Primoz Roglic (Red Bull BORA Hansgrohe), en segunda posición, a un minuto y tres segundos, y, para finalizar, Enric Mas es tercero, a dos minutos y 23 segundos. Eso sí, el español no se puede confiar, ya que el ecuatoriano Richard Carapaz está cerca, a 2' 44''.