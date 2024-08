Pablo Castrillo y la emotiva dedicatoria, tras ganar la etapa 12 de la Vuelta a España

El español Pablo Castrillo (Kern Pharma) dedicó la victoria de este jueves en la 79 Vuelta a España al fallecido Manolo Azcona, el expresidente de la estructura y fundador de la AD Galibier, hoy equipo Kern Pharma, fallecido esta última noche.

"Me he acordado de Manolo, que ha fallecido esta noche, y le dedico esta victoria. Esta victoria es para todo el equipo y para mi familia, pero sobre todo para Manolo Azcona. Toda la etapa he estado pensando en él para dedicarle el triunfo", dijo el ciclista aragonés en la meta de Manzaneda.

Entre sollozos y tremendamente emocionado, Castrillo se congratuló de haber "podido ganar una etapa en la Vuelta a España". En ese sentido, confesó que "en los últimos kilómetros" ha "sufrido mucho", que no se "fiaba de nadie" y que ha "tirado con todo" lo que tenía" para llegar primera a la meta.

"Estoy sin palabras", resumió sus sensaciones el ciclista de Jaca, que no paraba de llorar ni de recibir felicitaciones de toda la caravana de la carrera.

Pablo Castrillo, ganador de la etapa 12. Tim de Waele/Getty Images

Van Aert y sus felicitaciones para Castrillo

El belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), maillot verde por puntos de la Vuelta, felicitó al Kern Pharma y a Pablo Castrillo por la victoria en la cima de Cabeza de Manzaneda, "especialmente después del fallecimiento de su gerente, Manuel Azcona".

"Es bonito que el equipo Kern Pharma haya conseguido la victoria. Atacan cada día, siempre intentan estar presentes en las escapadas, y tienen muy merecido esta recompensa con la victoria de etapa, especialmente hoy", dijo Van Aert, triple ganador de etapa.

Castrillo fue el más poderoso entre los 10 corredores que protagonizaron la fuga del día, y al final, con un ataque a 7 km de meta logró estrenar su palmarés en su debut en la Vuelta y dedicar su hazaña al presidente de su equipo.

"Esta mañana he sabido que su mánager, Manolo Azcona, había fallecido. Felicito a Pablo Castrillo", dijo.

"Por mi parte", siguió Van Aeet, "he intentado estar en la escapada en varias ocasiones, pero me ha faltado fuerza para lograrlo. No hay lamentos. Cuando se ha ido el grupo, realmente estaba contento de poder tener un día más tranquilo en el pelotón. He intentado guardarme un poco, y esperar a días mejores en el fin de semana", concluyó.

Wout van Aert, ciclista belga. Dario Belingheri/Getty Images