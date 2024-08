Polémica en la Vuelta a España 2024: UAE criticó la estrategia del BORA Hansgrohe

La sexta jornada de la Vuelta a España 2024 tomó por sorpresa a todos luego de la victoria de Ben O'Connor, quien se convirtió en líder de la carrera con casi cinco minutos de ventaja en la general sobre Primoz Roglic. Este hecho no le gustó a muchos, en especial a un equipo que lanzó fuertes señalamientos al equipo del pedalista esloveno.

Se trata del portugués Joao Almeida, del UAE Team Emirates, quien en una entrevista no dudo en atribuir parte del resultado a la estrategia del Red Bull BORA Hansgrohe. “Se lo tomaron con calma incluso en las bajadas y eso permitió que la fuga sacara aún más tiempo. Bahrain ayudó y luego otras formaciones, pero para cuando eso sucedió la brecha ya era enorme”, dijo sobre lo ocurrido entre las localidades de Jerez de la Frontera y Yunquera.

Almeida le dio una buena mirada al panorama de la fracción, puesto que hizo referencia a Florian Lipowitz, ciclista del BORA que iba entre los fugados. “Entiendo que tenían a alguien adelante” “¿Pero dónde está ahora? Perdieron la roja. Lo han manejado mal”, manifestó sobre la perdida del liderato de Roglic.

Luego, el pedalista 'luso' también fue un poco reflexivo y dejó en claro que no toda la responsabilidad recae sobre la escuadra alemana. “Perdieron la roja, pero la presión no está sólo sobre ellos, la tenemos todos. La ventaja es amplia y no será fácil recuperarla”, añadió.

Después de las críticas, vino el reconocimiento al ganador y nuevo líder de la carrera. “Cuando todos los equipos empezaron a tirar, no sé cómo Ben (O´Connor) mantuvo esa ventaja. Lo hizo genial y no me queda más que felicitarlo”, dijo de manera sincera.

Por último, el líder del UAE sabe que la carrera está comenzando y que resta mucho para intentar darle cacería al título. “La Vuelta es larga, muy dura, pero tenemos trabajo que hacer”, concluyó.