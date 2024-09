Primoz Roglic, campeón de la Vuelta a España 2024: logró su quinto título de gran vuelta

Primoz Roglic lo volvió a hacer. Este domingo 8 de septiembre, gritó 'campeón' de la Vuelta a España , una escena que se ha visto en repetidas ocasiones. Recordemos que el esloveno había ganado esta carrera en 2019, 2020 y 2021, de manera consecutiva. Ya en 2022, no tuvo suerte, sufrió una dura caída y se retiró, mientras que en 2023 fue tercero. Ya en el 2024, regresó con toda.

La primera vez que se subió a lo más alto del podio en la ronda ibérica, venció a Alejandro Valverde y Tadej Pogačar. Posteriormente, en su segunda celebración, se impuso sobre Richard Carapaz y Hugh Carthy. Por último, en el 2022, derrotó a Enric Mas y Jack Haig. Ahora, en la vigente temporada, dejó atrás a Ben O'Connor, segundo en la competencia, y, nuevamente, a Enric Mas, tercero .

Justamente, en la edición 79, Primoz Roglic logró este objetivo vistiendo los colores del Red Bull BORA Hansgrohe, su nueva casa, tras haber brillado en el Visma. Ahora, no es la primera vez que le da una alegría a la escuadra alemana, donde es 'capo', ya que ganó el Critérium du Dauphiné. En dicho evento, quienes lo acompañaron en el podio fueron Matteo Jorgenson y Derek Gee.

En cuanto a los resultados obtenidos, el esloveno festejó en las etapas 4, 8 y 19. Además, fue top 10 en las jornadas número 9, 15 y 20. Pero eso no fue todo porque portó el 'maillot rojo' en varias ocasiones, en las fracciones 4, 5, 19, 20 y 21. Los demás líderes fueron Brandon McNulty (UAE Team Emirates), Wout van Aert (Visma Lease a Bike) y Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

Cabe aclarar que Primoz Roglic también disputó el Tour de Francia, pero no lo pudo terminar. Y es que en la etapa 12, se fue al suelo, sufrió una lesión y no pudo seguir en acción. El Giro de Italia no lo corrió, a pesar de que era el vigente campeón, luego de haber sido el mejor en 2023, cuando Geraint Thomas y João Almeida se quedaron con las ganas de haber sido primeros.

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull BORA Hansgrohe, ganó su cuarta Vuelta a España Getty Images

Resultados de Primoz Roglic en la Vuelta a España 2024



Etapa 1: 8.

8. Etapa 2: 57.

57. Etapa 3: 32.

32. Etapa 4: 1.

1. Etapa 5: 57.

57. Etapa 6: 24.

24. Etapa 7: 18.

18. Etapa 8: 1.

1. Etapa 9: 8.

8. Etapa 10: 32.

32. Etapa 11: 35.

35. Etapa 12: 18.

18. Etapa 13: 16.

16. Etapa 14: 40.

40. Etapa 15: 5.

5. Etapa 16: 11.

11. Etapa 17: 35.

35. Etapa 18: 31.

31. Etapa 19: 1.

1. Etapa 20: 3.

3. Etapa 21: 2.