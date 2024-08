¿Quiénes son los favoritos a ganar la Vuelta a España 2024? Experto respondió

Javier Guillén, director de la Vuelta a España , espera que la 79 edición que comienza este sábado en Lisboa y finaliza el 8 de septiembre en Madrid, sea "la más emocionante e igualada de las tres grandes", y a pesar de las grandes ausencias asegura que la ronda "será abierta, emocionante y una gran lucha entre españoles y extranjeros".

"Siempre queremos que vengan todos, los mejores, pero este año no tendremos a Pogacar, ganador del Giro y del Tour, ni a Vingegaard, ni a Remco Evenepoel. Tendremos la mejor participación posible, y me gusta la lista de participantes, me gusta porque permitirá que la Vuelta sea una carrera abierta y disputada, en la que no hay un favorito claro. Espero que de las tres grandes la Vuelta sea la mas abierta, emocionante e impredecible", señaló a EFE Javier Guillén.

El director de la ronda dijo entender la baja de los tres principales corredores del pelotón actual.

Duelo entre españoles y extranjeros

"Pogacar ha hecho el Giro y el Tour y siempre dijo que no vendría a la Vuelta. Me hubiera encantado que viniera, pero entiendo sus razones. Vingegaard salió de una lesión, hizo el Tour y ahora quiere estar con su mujer para el nacimiento de su segundo hijo. Y Evenepoel hizo el Tour y luego unos Juegos Olímpicos estelares", subrayó.

A pesar de estas bajas, Guillén considera que "los corredores presentes en la Vuelta son muchos y buenos" y espera un gran duelo entre "españoles y extranjeros" destacando por una parte a Enric Mas, Mikel Landa y Carlos Rodríguez y por otra a Primoz Roglic, Sepp Kuss, Richard Carapaz, Joao Almeida y Adam Yates".

Primoz Roglic, ciclista esloveno del Red Bull Bora Hansgrohe, se retiró del Tour de Francia 2024, tras sufrir una fuerte caída AFP

Será una Vuelta dura, con emoción hasta el final

Guillén, respecto al recorrido diseñado para la Vuelta 2024, espera tres semanas intensas, con algunos puntos de referencia en cada una de ellas.

"Será una Vuelta dura, con tres partes diferentes. La primera semana con Sierra Nevada, donde puede influir el calor. Luego la segunda con el bloque asturiano, con el Cuitu Negru y Lagos de Covadonga como puntos claves, y luego la tercera con Picón Blanco y la crono de Madrid. Ojalá esté la carrera abierta hasta la crono. Entre medias habrá muchas etapas con trampa, difíciles de controlar, que pueden dar la sorpresa, por ejemplo, la de Jerez y Yunquera", explicó.

Ante todo, Guillén espera "una Vuelta que dé espectáculo para el espectador", destacando que "el deporte profesional va ligado al entretenimiento", y lo que hacen "desde la organización es que los corredores, los equipos, la UCI y todos" traten "de sumar audiencias".

Ante la salida de este próximo sábado en Lisboa, Guillén mostró su "ilusión por tratarse de una ciudad próxima, de un país hermano en el que te sientes como en casa, y además con escenario como el Monasterio de los Jerónimos para la crono inicial".

"Será una salida maravillosa para una carrera en la que cumplimos con la idea de innovación estética y tradición", comentó.

Respecto a la posible incidencia de la covid, factor que tuvo incidencia en el Tour de Francia, Guillén no espera complicaciones al respecto.

"No tengo información más allá de lo que se supo en el Tour. No habrá protocolo covid, pero si hay incidencia tomaríamos las medidas habituales de uso de mascarilla y aislamiento en determinadas zonas, pero no esperamos problemas en este sentido", concluyó.