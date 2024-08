Rigoberto Urán contó por qué sufrió en la contrarreloj de la etapa 1 de la Vuelta a España

La Vuelta a España 2024 inició este sábado 17 de agosto con una contrarreloj individual totalmente llana entre Lisboa y Oeiras. Siete colombianos tomaron la partida en el recorrido de los 12 kilómetros y uno que no la pasó bien fue Rigoberto Urán , quien le está dando cierre a su carrera en este año.

A las 12:00 p.m. (hora Colombia), el 'Toro de Urrao' recibió el llamado en el punto de partida y salió con toda para hacer una buena prueba. Pese a eso, 'Rigo' no se puedo sostener y en el único punto de control intermedio registró 08'42", ocupando en ese momento la casilla 107.

Urán poco a poco fue cediendo más tiempo hasta cruzar la meta 01'25" más tarde que Brandon McNulty, ganador de la etapa.

Tan pronto se bajó de la bicicleta, el 'escarabajo' se dejó ver muy cansado, pero atendió a los medios de comunicación y tuvo una breve charla con nuestro enviado especial de Caracol Sports.

Rigoberto Urán en la contrarreloj del martes en el Tour de Francia 2023.

Publicidad

De entrada, el colombiano habló sobre sus sensaciones de volver a una gran vuelta, pero sobre todo a razón por la cual sufrió en la contrarreloj de este sábado. "Muy feliz, muy agradecido yo vivo muy contento por lo que me ha dado el ciclismo, obviamente con el trabajo que han hecho todos ustedes en estas carreras. Solo vivo en agradecimiento con todo lo que he corrido estos años y disfrutándome esta última carrera, quería hacer la contrarreloj rápido, pero después me cogió un dolor de pierna y 'paila'", dijo el experimentado pedalista.

Luego, fiel a su forma de ser, Urán reveló que esta enamorado del país luso y que solo hubo un detalle que no le agradó. "Yo volvería a Portugal, me gusta mucho, aunque lo jodido es el mar, está a 19 grados, muy frío", agregó el ciclista del EF Education Easy Post.

Simplemente, RIGOBERTO URÁN 😆



El Toro de Urrao habló de su función en #LaVuelta24 y algunas cositas más. pic.twitter.com/t6UU7EsuM6 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) August 17, 2024