Rigoberto Urán: "La Vuelta a España fue desagradecida conmigo, pero no pierdo la ilusión"

Rigoberto Urán ya tomó una decisión. Antes del inicio de la temporada 2024, anunció que se retira al final de la misma. Razón por la que cada competencia en la que dice presente, es especial. Así lo dejó claro en la Vuelta a España , para la que fue convocado por el EF Education EasyPost. Y es que, en entrevista exclusiva con Caracol Sports, mostró su lado nostálgico y no ocultó su felicidad.

"Llevaba muchos días sin venir por acá, entonces supongo que les hacía falta (risas). Contento de estar en competencia, hace mucho no lo hacía, y aprovecharé esta última carrera al máximo", dijo de entrada el 'Toro de Urrao'. Pero no fue lo único e hizo especial énfasis en lo que vivió en cada una de las siete ediciones de La Vuelta que disputó y en donde no logró sus objetivos planteados.

"La Vuelta a España fue desagradecida conmigo; todos los días, lo intenté y no se dio, pero gané una etapa. Entrené duro estos días y la verdad es que el deportista nunca pierde la ilusión. Siempre se trabaja con ganas y actitud", añadió. Recordemos que estuvo en 2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019 y 2022, siendo un séptimo lugar, en la general, su mejor resultado en dicha competencia.

Rigoberto Urán, ciclista colombiano del EF Education EasyPost, corre la Vuelta a España 2024 Getty Images

De igual manera, Rigoberto Urán explicó por qué estos eventos son tan únicos y tienen un valor diferente, más cuando podría ser su última carrera como profesional. "Las carreras de tres semanas son muy especiales, lindas y duras. Para los ciclistas es bueno venir y tener la oportunidad es bueno; espero ayudar, estar bien y aportar al equipo los triunfos", expresó el colombiano en la charla.

Por último, hizo referencia a Máximo, su hijo recién nacido, dando una respuesta muy a su estilo, cuando le afirmaron que ojalá viniera con alguna alegría deportiva. "El hijo no llegó con nada, ni con el pan bajo el brazo. Tiene reventada es a la familia. Llegó fue con pañales. Uno es un padre responsable y ojalá, gane otra etapa, sería muy bueno ", sentenció el corredor antioqueño.