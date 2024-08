La Vuelta a España 2024 sigue a toda marcha y este domingo culmina la primera semana de acción, la cual dejó una noticia negativa para Colombia, puesto que Rigoberto Urán sufrió una dura caída en la sexta fracción de la carrera. Este hecho generó mucha preocupación porque no se supo cómo fue la caída, sin embargo, el mismo 'Toro de Urrao' se encargó de revelar detalles.

El pedalista del EF Education EasyPost publicó un video en su cuenta oficial en la red social 'Instagram' en el que se dejó ver con muletas. Urán dio un mensaje de tranquilidad que comenzó con palabras de agradecimiento. Además, dejó en claro cuanto va a tardar en recuperarse.

"Muchachos, muchas gracias por todos sus mensajes. Les cuento que en este momento ya me encuentro en casa, en proceso de recuperación. La verdad es que es una lesión muy sencilla, no hay que operar, no hay que meter cuchillo, ni tornillos. Esto va a curar rapidito, en unas cinco semanas estaremos súper bien", dijo el experimentado corredor de 37 años.

Luego, Urán reveló lo que todo el mundo estaba esperando, puesto que en la caída no quedó en video y no supo qué ocurrió. "Iba bajando rapidito, se me deslizó la llanta de adelante y ahí quedé, pero no pasa nada, hay cosas peores", contó el antioqueño.

Por último, con la jocosidad y buena actitud que siempre lo caracteriza, Urán se tomó de buena manera este suceso en la 'ronda ibérica'. "Quiero agradecerle a mi equipo, a la organización de la Vuelta a España por todo el apoyo que me brindaron estos días allá. Aquí estamos en un proceso de recuperación y vamos es para adelante. Las cosas pasan, hay que continuar y no nos podemos quedar lamentándonos", concluyó.

Cabe recordar, que, este 2024 será la última temporada de Urán como ciclista profesional, puesto que a inicios de este año le puso fecha a su retiro.

Ahora solo queda esperar que se recupere y en cuál carrera aparece de nuevo para irle poniendo punto final a su aventura en el mundo del ciclismo.