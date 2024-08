¿Rigoberto Urán volverá a correr, tras su retiro de Vuelta a España? Su equipo respondió

Rigoberto Urán no terminó su participación en la Vuelta a España , de la mejor manera. Durante la etapa 6, sufrió una fuerte caída, que lo obligó a retirarse. Y es que, según informó el EF Education EasyPost, "las radiografías detectaron una fractura en el trocánter mayor de su cadera izquierda". Razón por la que, ahora, se enfocará en su recuperación, como lo contó su director deportivo.

"Va de regreso a casa, sin apoyar el pie. Está animado, bromeando como siempre, pero se le realizarán los exámenes respectivos", afirmó Juan Manuel Gárate, en entrevista exclusiva con Caracol Sports. En sus declaraciones, no ocultó el sentimiento que hay, en la interna del equipo, al ver lo acontecido con el 'Toro de Urrao', centrándose más en la persona que en el deportista.

"Tristeza, pena y dolor porque es su última temporada como ciclista. Además, es un señor y lo es todo en este equipo, como ciclista y persona. A mí, me da pena, que su última carrera con nosotros se tenga que ir de esa manera", añadió. Por eso, surgió la pregunta de si Rigoberto Urán volvería al ruedo, antes de que termine la temporada, con el objetivo de tener un mejor final de su carrera.

"Tenía previsto, dar por finalizada su carrera deportiva en la Vuelta a España. Es una lesión que no se recupera ni en una ni en dos semanas, es un tiempo importante fuera de las carreteras y sin el apoyo de su pierna. No esperamos ver a Rigoberto Urán con un dorsal en este final de año", aclaró el director deportivo del EF Education EasyPost. Así las cosas, se descarta verlo en otro evento.

Richard Carapaz y Rigoberto Urán, ciclistas y compañeros en el EF Education EasyPost Getty Images

Pero los elogios no faltaron, haciendo énfasis en su forma de ser y carisma. "Colombia ha tenido a un ciclista maravilloso, por muchos años y, en especial, a una excelente persona. Fui su director por nueve años y nunca le vi triste o enfadado, a pesar de los problemas que tuvo en toda su carrera deportiva, sus altos y bajos", afirmó Juan Manuel Gárate, en charla con Diego Javier Alberto.

"Es un ser humano que hizo grupo, carismático, querido dentro y fuera del pelotón, y un verdadero referente del equipo. No tengo nada más que palabras de apoyo, por coincidir con él, a lo largo de estos años. Agradezco que estuve con la persona y no el personaje. Es un regalo que me llevo y algo demasiado lindo por lo que se hizo y formó en conjunto", sentenció en sus declaraciones.