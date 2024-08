Sepp Kuss tiene entre ojos la primera etapa de alta montaña en la Vuelta a España 2024

El estadounidense Sepp Kuss (Visma Lease a Bike) defiende en esta Vuelta a España el triunfo que logró en 2023 y ante el primer final en alto en el Pico Villuercas, explicó que aunque el tramo más exigente es corto, es "muy duro".

"La conozco de cuando se subió en 2021 (ganó el francés Romain Bardet), es una subida corta, pero tiene tres kilómetros de hormigón que son muy duros", afirmó.

Sepp Kuss anticipó que quedan por delante etapas muy duras para desvelar el ganador final, aunque en estos momentos no sabe cómo se encuentra respecto a los que deben ser los aspirantes al triunfo final.

"Todavía no sé cómo me encuentro, vamos a ver, pero hasta ahora me he encontrado bien", concluyó.

Sepp Kuss, ciclista del Visma. /AFP

Así fue la definición de la etapa 3 de la Vuelta a España 2024

El español Jon Aberasturi (Euskaltel Euskadi) se metió en el esprint y fue el mejor tras los intratables Wout van Aert (Visma Lease a Bike) y Kaden Groves (Alpecin Deceuninck), un tercer puesto que le dejó "contento" aunque le supo a poco.

"He sido tercero, estoy contento, pero lo que queremos es ganar sabiendo que hay otros que están ahí", comentó nada más cruzar la línea de meta en la tercera etapa de la Vuelta.

Aberasturi agradeció el trabajo que hizo su compañero Xabier Berasategi en la parte final de la etapa para poder llegar en una gran posición para poder tener opciones de disputar el esprint. "Hemos tenido que arriesgar bastante en la chicane previa a la recta de meta. Berasa me ha echado una gran mano".

El alavés reconoció la dificultad de poder pelear por batir a hombres del nivel de Wout van Aert y Kaden Groves, los ganadores de las dos etapas previas, porque "ellos van mejor cubiertos y gastan menos. Ese poquito es lo que te puede dar para estar más cerca".

Del desarrollo de la etapa, también valoró el trabajo de sus compañeros en la escapada del día, Luis Ángel Maté junto Xabier Isasa. Aberasturi mostró su satisfacción porque Maté consiguió el objetivo de acabar como líder de la montaña, aunque un problema mecánico obligó a Isasa a meterse en la escapada por si acaso.