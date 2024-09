"Si nos hubieran dicho que lograríamos esto, antes de Vuelta a España, no lo creeríamos"

El español Urko Berrade, feliz ganador en solitario de la etapa de este viernes en la edición 79 de la Vuelta a España , aseguró que no "creía" que iba a ganar "hasta la recta de meta".

"He visto un momento de 'impasse' y, como éramos mayoría en el grupo, he intentado anticiparme y luego mis compañeros me han ayudado mucho, pero no me lo creía hasta 100 metros de meta. Aunque esta vez no me han pillado", dijo en meta el navarro, lleno de felicidad como todo su equipo.

"Es un sueño, no nos lo creemos y no queremos volver a la realidad. Pero esto no es casualidad, el producto del trabajo de todo el equipo. Cada día nos superamos, es increíble", subrayó el ganador en la meta de Maeztu, en el Parque Natural de Izki.

Berrade, para el que el triunfo ha sido "un cúmulo de emociones", ha dedicado la victoria a su "familia y a Manolo (Azcona)", el dirigente del equipo recientemente fallecido.

"Si nos lo hubiesen dicho antes de empezar la Vuelta no nos lo hubiésemos creído ni de coña", dijo ante el rendimiento de su equipo, que suma ya tres victorias.

Urko Berrade, ganador de la etapa 18 de la Vuelta a España 2024 AFP

"Hemos hecho una buena concentración en Sierra Nevada y toda la preparación ha ido enfocada hacia la Vuelta. Y tener calma cuando no han acompañado los resultados ha sido importante", desveló el corredor que reside y entrena en Barcelona porque en la capital catalana "trabaja" su pareja.

Cuando le han pedido definirse como corredor, el navarro dijo que: "ahora que he perdido unos kilos me siento a gusto en las subidas". "Sprinter no soy, pero en lo demás me siento bastante bien", aseguró.