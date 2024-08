Tensión para Richard Carapaz en la Vuelta a España: así fue su caída en la etapa 11

🚴‍♂️ Crash for 🇪🇨 Richard Carapaz - @EFprocycling but he's quickly back on his bike.



🚴‍♂️ ¡Caída de 🇪🇨 @RichardCarapazM sin aparentes consecuencias! El ecuatoriano se sube a la bicicleta rápidamente. #LaVuelta24 pic.twitter.com/VdWs79zsno