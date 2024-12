Adrián Ramos anunció su retiro del fútbol: emotivo mensaje al América y toda su gente

En la noche del pasado miércoles, se dio una noticia importante en el fútbol colombiano. A través de sus redes sociales, el jugador Adrián Ramos comunicó que se retirará del fútbol profesional , poniendo fin a su paso por el América de Cali y concluyendo una exitosa carrera, con paso por el exterior.

“Hoy solo quiero agradecer por todos estos años de apoyo, de cariño, y quiero que sepan que los llevaré en mi corazón”, fue el mensaje de apertura que usó en un emotivo video en el que mostró algunos de los principales momentos que vivió en su última etapa del América.

Durante su relato, habló principalmente del conjunto vallecaucano, agradeciendo a quienes lo recibieron en 2020, tras su regreso del fútbol europeo.

"Hoy solo quiero agradecer por todos estos años de apoyo, de cariño, y quiero que sepan que los llevaré en mi corazón. Fueron muchas situaciones vividas de tristeza y alegría. Cierro un círculo en mi etapa de jugador con América de Cali", continuó el futbolista nacido en Villa Rica, Cauca.

A través de sus redes sociales, Adrián Ramos confirma que los 2 partidos de la Final de la #CopaBetPlayDimayor ante Atlético Nacional, serán los últimos con la camiseta del América de Cali.



'Adriancho', que es el más reciente ídolo de los 'Diablos Rojos', además, anunció cuándo será su último partido con la camiseta roja. El próximo domingo, en el Pascual Guerrero, frente a Nacional en el partido de vuelta de la Copa Betplay, le dirá adiós a todos los aficionados que corearon sus goles en las tribunas de 'El Sanfernandino'.

"Quiero agradecer a los directivos que me dieron la oportunidad de debutar en América y a los que me dieron la oportunidad cuando regresé de Europa a cerrar una etapa de hincha y de jugador. Me despido siendo un capitán y líder. Americano por siempre", concluyó.

¿En qué equipos estuvo Adrián Ramos?

El caucano inició su carrera en el América de Cali y tuvo fugaces pasos por Trujillanos, de Venezuela, e Independiente Santa Fe. En 2009 dio el salto a Europa para jugar en el Hertha Berlín, donde anotó goles por montones. En 2014, pasó al Borussia Dortmund y en 2017, se marchó al Granada, de España. Jugó en el Chongqing Lifan, de China, y en 2020 tomó la decisión de volver al fútbol colombiano, para seguir construyendo su historia con el América.