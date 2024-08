Vuelta a España 2024, EN VIVO y ONLINE: día, hora y dónde ver la presentación de equipos

Atrás quedaron el Giro de Italia y el Tour de Francia , y, ahora, es momento de la Vuelta a España 2024 . Desde el sábado 17 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre, varios de los mejores corredores se dan cita en la última grande del año. Por eso, el ciclismo de alto nivel está asegurado y, de entrada, las miradas se las lleva uno solo: Sepp Kuss, vigente campeón.

El estadounidense quiere defender su corona, pero la tarea no es fácil. Además de los rivales de 'peso' que dicen presente, no cuenta con sus dos compañeros de lujo, que le dieron mano en 2023. Jonas Vingegaard, quien estuvo en la ronda gala, no fue convocado para La Vuelta, y Primoz Roglic se fue del Visma Lease a Bike y fichó con el Red Bull Bora Hansgrohe .

Justamente, para conocer a los 176 ciclistas que integran las 22 escuadras, en Caracol Sports se hará la transmisión de la presentación de equipos de la Vuelta a España. Véala, EN VIVO, el jueves 15 de agosto, desde la 1:00 de la tarde (Hora de Colombia), por la señal HD2 de Caracol Televisión. Sin embargo, no es la única alternativa para seguirla y no perdérsela.

También vea, ONLINE, en el portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ). Por último, se hará el habitual minuto a minuto en la página, contando lo que pase en la previa de la ronda ibérica. Recordemos que, en la edición 79 de la Vuelta a España, inicia en Portugal, exactamente en Lisboa, con una contrarreloj.

Presentación de equipos de la Vuelta a España 2024, que es del 17 de agosto al 8 de septiembre

Y es que las tres primeras fracciones son en territorio luso, antes de arribar a España, donde la ciudad de Plasencia abre sus puertas. A partir de ahí, rodarán varios kilómetros, hasta llegar a Madrid, donde se baja el telón de esta competencia. Allí, a lo largo de las 21 etapas y tres semanas que componen el evento, el 'Team Caracol' acompañará a los televidentes.

Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval hará vibrar a los amantes del 'deporte de las bielas', con sus narraciones y conocimientos. Junto a ella, aparecen Jhon Jaime 'JJ' Osorio, que aporta sus historias, anécdotas y curiosidades; Santiago Botero, campeón del mundo, analizando lo que pasa en el pelotón, gracias a sus vivencias; y Mauricio Molano, enviado especial a España.

