Vuelta a España 2024: horario, TV y dónde ver las 21 etapas, EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO

Los millones de amantes del ciclismo que disfrutaron del Giro de Italia y el Tour de Francia , ahora, lo hacen con la Vuelta a España , gracias a Caracol Sports. Desde el sábado 17 de agosto hasta el domingo 8 de septiembre, en su señal principal y la HD2 de Caracol Televisión, transmite las 21 etapas, de principio a fin; son tres semanas de alto nivel y gran espectáculo.

Y no es la única alternativa que ofrece para seguir la competencia, al detalle. En el portal web de Caracol Sports, en la URL, https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo , puede verse la ronda ibérica. Allí, el Team Caracol, un grupo de expertos y especialistas en el deporte de las bielas, le pone un plus y toque diferencial a la transmisión, en el día a día.

Georgina 'Goga' Ruiz Sandoval, con sus narraciones y amplios conocimientos, encabeza a este equipo. Junto a ella, dicen presente Jhon Jaime 'JJ' Osorio, quien aporta datos, estadísticas, historias y anécdotas, y Santiago Botero, siempre atento y analizando lo que sucede en el pelotón. La edición 79 de la Vuelta a España está para alquilar balcón, pese a las bajas.

Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Egan Bernal , Remco Evenepoel y Juan Ayuso no fueron elegidos por sus escuadras, pero hay otros 'capos'. Adam Yates, Primož Roglič, Carlos Rodríguez, Sepp Kuss, Ben O'Connor, Enric Mas, Mikel Landa y Richard Carapaz son algunos de ellos y estos son los horarios para que vea La Vuelta 2024, EN VIVO y ONLINE, por Caracol Sports.

Einer Rubio, ciclista colombiano del Movistar Team, en acción de carrera de la Vuelta a España 2024 AFP

Publicidad

Horarios de transmisión de todas las etapas de la Vuelta a España 2024, por Caracol Sports

Etapa 1

Día: sábado 17 de agosto.

Recorrido: Lisboa - Oeiras (12 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 10:20 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 10:20 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 10:20 a.m.

Etapa 2

Día: domingo 18 de agosto.

Recorrido: Cascaes - Ourém (194 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Publicidad

Etapa 3

Día: lunes 19 de agosto.

Recorrido: Lousã - Castelo Branco (191,5 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Rigoberto Urán (EF Education EasyPost), ciclista colombiano en acción de carrera del Tour de Romandía 2024 Getty Images

Etapa 4

Día: martes 20 de agosto.

Recorrido: Plasencia - Pico Villuercas (170,5 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 5

Día: miércoles 21 de agosto.

Recorrido: Fuente del Maestre - Sevilla (177 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 6

Día: jueves 22 de agosto.

Recorrido: Jerez de la Frontera - Yunquera (185,5 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Daniel Felipe Martínez (Bora Hansgrohe) y Nairo Quintana (Movistar Team), colombianos en la Vuelta a España 2024 AFP

Publicidad

Etapa 7

Día: viernes 23 de agosto.

Recorrido: Archidona - Córdoba (180,5 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Etapa 8

Día: sábado 24 de agosto.

Recorrido: Úbeda - Cazorla (159 km.)

Inicio de transmisión señal HD2 de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Hora de transmisión portal web de Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/deportes/deportes-en-vivo ): 8:55 a.m.

Transmisión señal principal de Caracol Televisión: 8:55 a.m.

Publicidad