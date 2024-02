Floyd Mayweather se metió la mano al bolsillo para invitar a 34 amigos para ver el Super Bowl

El domingo 11 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LVlll, que enfrentará a los San Francisco 49ers contra los Kansas City Chiefs desde las 6:30 p. m. (hora de Colombia).

Y el evento deportivo más importante de Estados Unidos reunirá a millones de televidentes y a otras personas que tendrán el privilegio de asistir al Allegiant Stadium de la ciudad de Las Vegas.

Justamente, varias celebridades han confirmado su presencia para el partido definitorio de la temporada 2023-2024 de la Liga de Fútbol Americano (NFL por su sigla en inglés) y ese es el caso del legendario exboxeador norteamericano Floyd Mayweather.

Eso sí, Mayweather estará acompañado por 34 amigos suyos y en las últimas horas se refirió a la cantidad dinero que pagó por las entradas de sus compadres.

Publicidad

"Yo no beso traseros y nunca tuve que rogarle a nadie. En ocasiones, no me molesta recibir invitaciones y el que paga manda. Por esto, ahora yo compro mis propias entradas para hacer lo que quiera e invitar al que yo quiera. Estoy muy feliz de anunciar que me acompañarán 34 personas para vivir la experiencia del primer Super Bowl en Las Vegas", fue el mensaje que acompañó la publicación que hizo el expugilista estadounidense en su cuenta oficial de Instagram, en la que también se puede observar el dinero que pagó (850.000.00 dólares).

Super Bowl LVlll, el más caro de la historia

Además de las excentricidades que ofrece la ciudad de Las Vegas, la edición de este año del Super Bowl también estará marcada por el alto costo que tienen las entradas para presenciar el duelo entre Chiefs y 49ers.

Publicidad

Y no es para menos, ya que de acuerdo al portal especializado en boletería 'VividSeats', en la noche del viernes 9 de febrero las entradas más baratas tenían un costo de 5.900 dólares (un poco más de 23 millones de pesos colombianos) mientras que las más caras costaban 38.000 dólares (un poco menos de 150 millones de pesos colombianos).

Calles de Las Vegas en la previa del Super Bowl LVlll. Getty Images

¿Quién será el artista encargado del 'show' de medio tiempo del Super Bowl LVlll?

En esta ocasión, el cantante estadounidense Usher será el principal protagonista del 'show' de medio tiempo del Super Bowl de este año.

Incluso, durante la noche del viernes se habló de que Usher podría estar acompañado en el escenario por su compatriota y colega Alicia Keys.

Publicidad

Además, también surgieron versiones de una posible aparición del canadiense Justin Bieber, pero aún no hay un pronunciamiento oficial sobre el tema.

Usher, cantante estadounidense que estará a cargo del 'show' de medio tiempo del Super Bowl LVlll. Getty Images